Les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg étaient donnés favoris par les preneurs aux livres avant leurs séries contre le Canadien ce printemps. Le Canadien a prévalu. Pourra-t-il en faire autant contre Las Vegas ?

Épisode 44 : encore et toujours négligés

Le Canadien remplira un rôle qu’il connaît bien dans sa série de demi-finale contre les Golden Knights de Vegas : celui de négligé.

Sur papier, les Knights n’ont pas de faiblesse évidente, et ils viennent en plus d’éliminer la puissante Avalanche du Colorado. Les hommes de Dominique Ducharme feront-ils le poids ? Ou la mission de contrer Pacioretty, Fleury et compagnie est-elle trop ambitieuse ?

Dans cet épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange discutent avec Jérémie Rainville, du 98,5.