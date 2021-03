L'ex-entraîneur des gardiens de but du Canadien, Stéphane Waite.

Dans ce 16e épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Jeremy Filosa reçoit Guillaume Lefrançois, Jérémie Rainville et Mikaël Lalancette.

Évidemment, impossible de passer à côté du congédiement de Stéphane Waite, entraîneur des gardiens, victime des hauts et des bas de Carey Price au cours des dernières saisons. Que retenir de son passage à Montréal, et des différentes informations glissées ici et là dans ses récentes entrevues ? Quelle est la part de responsabilité de Price dans tout ça ?

Price a aussi dit qu’il n’avait cure de l’image qu’il dégage en conférence de presse. Est-ce un signe qu’un changement d’air lui ferait du bien ?

Dans la LNH, les Jets ont ramené le sujet de l’utilité des statistiques avancées dans la LNH. Et Darryl Sutter de retour à Calgary : décision surprenante ?

Parlant de changement d’entraîneur : quelles sont les chances de voir, un jour, Patrick Roy derrière le banc du Canadien ?