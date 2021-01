Josh Anderson et Jesperi Kotkaniemi

Dans cet épisode de Sortie de zone, l’animateur du 98,5 Jérémie Rainville reçoit le journaliste Mikaël Lalancette et les journalistes affectés à la couverture du Canadien pour La Presse Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange.

Le Canadien présente cette saison une fiche de 5-0-2. Le club n’a jamais perdu en temps réglementaire. Les buts viennent à la pelle. Les nouveaux excellent, les jeunes sont en train d’éclore, les deux gardiens sont efficaces, les vétérans roulent à plein régime après des années plus difficiles. Même l’ancien DG Serge Savard, le dernier à avoir ramené la Coupe à Montréal, prétend que c’est la meilleure version du Canadien depuis 1993.

Donc, la grande question : est-ce que ça va continuer ? Le Canadien a-t-il tout ce qu’il faut pour que cette séquence de succès se poursuive ? Est-ce que ce début de saison est une illusion ou est-ce qu’il repose sur des bases solides ?

Plus précisément, est-ce que l’attaque peut continuer à produire à ce rythme ? Et à travers tout ça, avec l’émergence de Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans, où s’en va le dossier Phillip Danault, toujours sans contrat à la fin de la saison ?