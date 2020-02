Pour cet épisode 35 du balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Mario Langlois reçoit Jeremy Filosa, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois.

Au menu : la récente séquence de 9 victoires en 12 matchs du Canadien, qui lui a permis de revenir à quelques points des Panthers et des Maple Leafs… et d’une place en séries.

Qui ont été les étoiles du Canadien durant cette période faste ? Qui doit en donner plus ? Et, évidemment, quelle partie des succès revient à Ilya Kovalchuk ? Le panel décortique cette course aux séries qui est en train, tranquillement, de devenir plus serrée qu’elle n’y paraissait il n’y a pas si longtemps.