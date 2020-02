Pour ce 33e épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 FM et La Presse, l’animateur Mario Langlois reçoit Philippe Cantin, Alexandre Pratt et Jeremy Filosa.

Premier sujet, grand thème s’il en est un : est-ce une année perdue pour le Canadien ? C’est l’impression que pourrait laisser une campagne au cours de laquelle l’équipe ne gagne pas et où les espoirs ne se développent pas entièrement non plus. Concrètement, c’est une saison de moins avec un Carey Price dominant. C’est aussi une saison perdue pour le premier trio au grand complet et Jeff Petry, qui seront tous joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison.

Parlant des espoirs, ont-ils été surévalués par l’organisation ? Comment juger du travail de Trevor Timmins ?

Enfin, retour sur la mêlée générale entre les Flames et les Oilers, qui s’est soldée par un rarissime combat de gardiens.