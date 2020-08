Shea Weber et Ben Chiarot, deux membres du nouveau « big three » du Canadien, selon l’équipe du balado Sortie de zone

Dans ce 46e épisode du balado Sortie de zone, l’animateur Jeremy Filosa reçoit le journaliste de La Presse Guillaume Lefrançois, le chroniqueur de La Presse Alexandre Pratt et le descripteur des matchs du Canadien au 98,5 Martin McGuire.

Épisode 46: le nouveau «big three» du Canadien

0:00 0:00 Couper le son

Le terme peut sembler pompeux un brin, surtout en comparaison au talent exceptionnel du « big three » original, mais le Canadien de Montréal se retrouve aujourd’hui avec sa version bien à lui du « big three » : Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot. Un surnom qui vient de leur bon gabarit, évidemment, mais aussi de la quantité de minutes passées sur la glace et du nombre de missions qui leur incombent.

Du lot, les panélistes se sont penchés quelques instants sur la situation de Jeff Petry, qui terminera son contrat à la fin de la prochaine saison, et qui pourrait dès maintenant signer une (lucrative) prolongation. Le « big three » actuel se retrouve aussi en opposition avec le reste de la brigade, beaucoup plus faible. Du lot, Victor Mete a connu des moments très pénibles récemment.

Les panélistes ont aussi abordé les possibles changements de trios, comment réajuster la formation avec la blessure à Jake Evans, et serait-il possible pour le Canadien d’aligner une formation à la maison et une autre à l’étranger ?