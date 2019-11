Dans ce 17e épisode du balado Sortie de zone, Mario Langlois du 98,5 FM Sports reçoit Alexandre Pratt, chroniqueur à La Presse, et Simon-Olivier Lorange, nouvellement nommé journaliste affecté à la couverture du Canadien de Montréal à La Presse. Et pour la plus grande partie de l’émission, il a été question des récents déboires du Canadien.

Épisode 17: Comment freiner la glissade du Canadien?

Le trio décortique en long et en large la récente séquence de quatre défaites, dont ce gênant revers de 6-5 contre les Rangers de New York après que le Canadien eut échappé une avance de 4-0.

La question : comment réparer l’équipe, à court terme, pour stopper la glissade ? Le Canadien est-il une équipe surestimée ? Que faire aussi dans le dossier Jesperi Kotkaniemi ? L’envoyer à Laval ? Au Championnat du monde junior ?

En terminant, retour sur le congédiement de Mike Babcock, avec toutes les langues qui se sont déliées au cours des derniers jours.