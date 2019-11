Jonathan Drouin et Paul Byron

Épisode 15: Le CH pourra-t-il combler la perte de Drouin et Byron?

Dans ce 15e épisode de la balado Sortie de zone, Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois, de La Presse, ainsi que Philippe Cantin et Jérémie Rainville, du 98,5 FM, discutent de l’absence prolongée de Paul Byron et de Jonathan Drouin.

Byron sera opéré au genou mardi, Drouin a été opéré au poignet lundi. L’absence de Drouin s’étirera sur environ huit semaines, selon son agent Allan Walsh. Comment le Canadien saura-t-il combler la perte de ces deux attaquants?

Également au menu, pourquoi les partisans du Canadien ont-ils hué P.K. Subban lors de la visite des Devils du New Jersey au Centre Bell?

Il sera aussi question des problèmes au sein des Maple Leafs de Toronto, qui ont maintenant perdu leurs cinq derniers matchs.