Le Canadien est-il une équipe de ,500, comme l’indique sa fiche de 10 points sur une possibilité de 20 depuis le début de la saison? Claude Julien a parlé de vétérans qui ne sont pas au point. Ne faisait-il que défendre ses jeunes ou visait-il réellement des vétérans? Carey Price a une efficacité de ,903, est-ce à l’image de son début de saison?

Épisode 8: Une équipe de ,500?

Dans ce huitième épisode de notre balado Sortie de zone, Jean-François Tremblay et Guillaume Lefrançois, de La Presse, ainsi que Jeremy Filosa et l’animateur Mario Langlois, du 98,5, reviennent sur les 10 premiers matchs de la saison du Canadien, et se questionnent sur le peu de transactions dans la LNH jusqu’à présent dans la saison.