Faut-il voir la performance inégale du Canadien le week-end dernier comme une déception ou comme un progrès ? Que retenir de cette victoire contre les champions de la Coupe Stanley, suivie de cette défaite contre le Wild, une équipe en difficulté ?

La Presse

Épisode 7 : Le verre à moitié vide ? Ou à moitié plein ?

Dans ce septième épisode de notre balado Sortie de zone, Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois, de La Presse, ainsi que Jeremy Filosa et l’animateur Mario Langlois, du 98,5, reviennent sur les derniers matchs et posent la question : 2019-2020 sera-t-elle finalement l’année des Oilers ?