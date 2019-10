Le défenseur du Canadien Victor Mete a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH, jeudi soir.

Au lendemain du premier but de Victor Mete dans la LNH (à son 127e match), nos experts reviennent sur les nombreuses critiques envers le jeune défenseur au cours des deux dernières saisons.

Épisode 6: Quelle place pour Victor Mete avec le Canadien?

0:00 0:00 Couper le son

Le Canadien cherche un défenseur gaucher, Claude Julien l’a rappelé encore mardi. Mais dans les faits, où le Canadien pourrait-il trouver un tel joueur ?

Et finalement, rien ne va plus pour le Wild du Minnesota, selon nos experts.

Écoutez le sixième épisode de notre balado hockey Sortie de zone, avec Alexandre Pratt et Jean-François Tremblay, de La Presse, et Jérémie Rainville et l’animateur Mario Langlois, du 98,5.