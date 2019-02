Kim Boutin remporte le 1000 m à Turin

Boutin, originaire de Sherbrooke, a franchi l'arrivée en 1:32 508. Le moment crucial a été son dépassement qui lui a permis de se retrouver devant, avec deux tours à faire.

L'argent est allé à la Sud-Coréenne Min Jeong Choi, et le bronze à la Montréalaise Alyson Charles.

« Je suis super contente, a dit Boutin. Je pense que j'ai fait une bonne course et je commence à avoir beaucoup d'outils dans mon coffre. Me retrouver sur le podium avec une autre Canadienne, c'est super le fun aussi. Alyson a bien patiné alors je suis bien contente d'avoir remporté une médaille avec elle. »

« Je m'entraîne avec Kim et c'était spécial de patiner avec elle en finale, a indiqué Charles. Nous avions chacune notre plan de course et nous l'avons chacune appliqué à notre façon. Je suis vraiment contente d'avoir pu participer à un doublé canadien sur le podium. »

Le relais mixte a décroché l'argent : Boutin, Courtney Sarault, Charles Hamelin et Samuel Girard ont enregistré un chrono de 2:40 614, terminant derrière la Russie.

Un dernier échange bien réussi a permis à Girard d'atteindre la tête, mais les Russes ont été en mesure de revenir en force. Les États-Unis ont obtenu le bronze.

Huit Canadiens ramèneront une médaille d'argent à la maison en raison de ce résultat. Claudia Gagnon, Steven Dubois, Alyson Charles et Cédrik Blais ont accompagné leurs coéquipiers sur le podium, parce qu'ils ont pris part aux rondes précédentes du relais mixte.

Dubois, de Lachenaie, a obtenu le bronze au 1000 m masculin, derrière les Sud-Coréens Dae Heon Hwang et Ji Won Park.

Girard, de Ferland-et-Boilleau, a perdu pied durant l'avant-dernier tour de la finale du 500 m, devant se contenter de la quatrième place.

En cinq étapes de la Coupe du monde cette saison, le Canada a récolté 21 médailles - cinq d'or, sept d'argent et neuf de bronze.

Les patineurs retourneront à Montréal pour les dernières semaines d'entraînement en vue des Mondiaux qui se dérouleront du 8 au 10 mars, en Bulgarie.