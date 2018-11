Courtney Sarault: la bête

Néo-Brunswickoise née au Michigan et qui a également vécu en Allemagne et en Suisse, Courtney Sarault, 18 ans, fait ses débuts en Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste cette fin de semaine, à Calgary. Son potentiel fait tourner les têtes.

L'exercice avait quelque chose d'étourdissant. Plutôt que de s'exécuter sur le traditionnel anneau de 111 m, deux patineuses se couraient après autour d'un cercle tracé en plein centre de la glace de l'aréna Maurice-Richard.

Devant, Courtney Sarault, 18 ans, vice-championne mondiale junior. Derrière, Kim Boutin, 23 ans, triple médaillée olympique. En une image, l'avenir et le présent de l'équipe féminine canadienne de courte piste.

«Waouh!», a lâché l'aînée, sourire fendu, en plein milieu de ce chassé-croisé au sens propre. Quelques instants plus tôt, entre deux répétitions, Boutin avait prodigué quelques conseils à Sarault. Comme Marianne St-Gelais l'a fait pour elle. Et comme Tania Vicent l'avait fait une génération avant.

À sa première année officielle dans l'équipe nationale senior, Sarault mesure sa chance. L'an dernier, la Néo-Brunswickoise avait également partagé le quotidien des olympiennes à l'entraînement.

«Je me suis toujours inspirée de Marianne, mais Kim et moi, on s'est beaucoup rapprochées dernièrement, note Sarault. Elle m'a beaucoup aidée avec mon patinage et elle est toujours là chaque fois que j'ai une question. Elle est juste très motivante. Quand je parviens à suivre à l'entraînement, elle va toujours me donner une tape dans le dos. C'est vraiment bon d'avoir quelqu'un comme ça, qui te fait bien te sentir. J'aime notre relation.»

Mais après une pause complète d'un mois pendant l'été, Boutin ne reprendra pas la compétition avant décembre, peut-être même février.

Sarault, elle, fera ses débuts attendus en Coupe du monde - qui commence demain et se poursuit jusqu'à dimanche - à Calgary. Elle sera l'une des cinq recrues de l'équipe avec les Québécoises Alyson Charles, Camille De Serres-Rainville et Claudia Gagnon ainsi que la Britanno-Colombienne Alison Desmarais. Audrey Phaneuf, 22 ans et substitut aux derniers Jeux olympiques de PyeongChang, est la plus expérimentée du groupe.

«On ne se dit pas qu'on doit gagner des médailles, dit la jeune femme. Si on est trop stressées et qu'on vise des médailles ou un classement et qu'on essaie d'être comme les autres filles [avant nous], on deviendra nerveuses, on ne sera pas à la hauteur et on va tout gâcher.»

En 2017, la patineuse, que nous avons rencontrée la veille de son départ pour l'Alberta en milieu de semaine, se souvient d'avoir abordé ses premiers Championnats du monde juniors dans un tel état d'esprit. «C'était ma première compétition internationale, j'avais les nerfs en boule et j'ai totalement raté. J'ai tellement mal fait! Je suis tombée à presque toutes mes courses.»

Tel père...

Un an plus tard, aux Mondiaux juniors en Pologne, Sarault était une athlète transformée. À sa première épreuve, le 1500 m, elle a terminé deuxième au milieu d'un peloton de Coréennes. «Après la première journée, je me suis dit: "O.K., je fonce, je suis compétitive, tu peux monter sur le podium, c'est le temps de patiner!"»

Elle avait conclu les championnats avec cinq médailles, dont l'argent au classement général final et l'or au relais. Aucune Canadienne n'a fait mieux à part la double médaillée olympique Marie-Ève Drolet, titrée deux fois en 2000 et 2001.

«Dans ma tête, j'ai toujours cette détermination, cet esprit combatif», dit Sarault, à qui il reste une dernière année junior. «Je pense que ça vient de mon père. Au plus profond de moi-même, je savais que je pouvais monter sur le podium. J'étais un peu surprise, mais je savais que j'allais tout faire pour y arriver.»