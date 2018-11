Les Canadiens Soucisse et Firus sont cinquièmes au Japon

Soucisse, de Châteauguay, et Firus, de Vancouver, ont amassé 66,01 points. Ils ont terminé à 9,48 points des meneurs, les Russes Tiffani Zagorski et Jonathan Guerreiro. Les danseurs américains Kaitlyn Hawayek et Jean-Luc Baker (70,71) et leurs compatriotes Rachel et Michael Parsons (69,07) se sont emparés des deux rangs suivants.

Soucisse et Firus, qui sont dirigés par l'entraîneuse Marie-France Dubreuil, seront de retour sur la patinoire dimanche pour le programme libre.

Chez les couples, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont abouti au pied du podium lors du programme libre avec un pointage de 121,96 points. La veille, les Ontariens avaient fini troisièmes au programme court.

Au cumulatif, les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Ebert ont décroché l'or en vertu d'une récolte de 214,14 points. Il s'agissait de leur deuxième victoire consécutive, et elle leur a permis de se qualifier pour les Finales du Grand Prix, qui se dérouleront à compter du 6 décembre à Vancouver.

Les Chinois Cheng Peng et Yang Jin ont décroché la médaille d'argent avec 207,24 points, devant les Américains Alexa Scimeca Knierim et Chris Knierim à 190,49 points. Moore-Towers et Marinaro ont suivi en quatrième place à 189,66.

Pour sa part, le Japonais Shoma Uno a de nouveau balayé les honneurs de l'épreuve masculine, après avoir triomphé aux Internationaux Patinage Canada le mois dernier.

Uno, qui occupait le premier rang après le programme court, a entamé sa routine avec trois quadruples sauts consécutifs. Il a obtenu 183,96 points pour son programme libre, pour un total de 276,45 points.

Le Russe Sergei Voronov a terminé deuxième avec 254,28 points, devant l'Italien Matteo Rizzo à 224,71. Le Canadien Kevin Reynolds a terminé 10e du programme libre avec un score de 121,53 points, et 11e au cumulatif avec 182,67.

Du côté des dames, la Japonaise Rika Kihira a surpris ses adversaires en réussissant deux triples axels, en route vers la conquête du titre à son premier Grand Prix en carrière.

L'adolescente âgée de 16 ans, qui était cinquième après le programme court, a été irréprochable pendant le programme libre et a mérité 154,72 points. Ce résultat, jumelé à celui du programme court de la veille, lui a permis de se hisser en première place avec 224,31 points.

Sa compatriote Satoko Miyahara a terminé deuxième avec 219,47 points, tout juste devant la meneuse à l'issue du programme court, la Russe Elizaveta Tuktamysheva, à 219,02.

Kihira a donné le ton à sa routine avec un triple axel, suivi d'une combinaison triple boucle piqué et de six autres triples sauts - dont un autre triple axel - pour devenir la première patineuse japonaise à gagner le Trophée NHK depuis Miyahara en 2015.

Tuktamysheva a aussi offert une performance impressionnante, mais elle a raté l'atterrissage d'un triple axel et terminé troisième.

Il n'y avait aucune Canadienne dans cette compétition.