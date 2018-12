Les Nuggets battent de nouveau les Raptors

Nikola Jokic a obtenu 26 points et les Nuggets de Denver ont battu les Raptors de Toronto 95-86, dimanche.

PAT GRAHAM Associated Press Denver

Les meneurs de l'Ouest ont eu raison de ceux de l'Est. Denver a également battu les Raptors à Toronto, le 3 décembre (106-103).

Dimanche, l'Ontarien Jamal Murray a inscrit 19 points dont 15 au dernier quart, où les Nuggets ont dominé 27-14.

Accusant 10 points de retard vers la fin du troisième quart, les Nuggets ont réglé le cas des visiteurs en marquant 18 points d'affilée.

Les Raptors ont réduit la marge à trois points, 88-85, mais un panier de Murray a amorcé une poussée de cinq points d'affilée des Nuggets.

Kawhi Leonard a récolté 29 points et 14 rebonds pour Toronto, qui conserve la meilleure fiche dans la NBA, 23-9. Celle des Nuggets est 20-9.

Les Raptors n'ont converti que quatre tirs en 23 au dernier quart, incluant 1 en 13 pour les tirs de trois points.

Le groupe de Nick Nurse devait se débrouiller sans Kyle Lowry (cuisse), Pascal Siakam (dos), Fred VanVleet (dos) et Norman Powell (épaule). De plus, Jonas Valanciunas est blessé au pouce, et il ne devrait pas revenir au jeu avant la mi-janvier.

Delon Wright a fourni 15 points, un de plus que Serge Ibaka.

Les Raptors concluaient un séjour de quatre matchs à l'étranger avec une fiche de 2-2. Ils vont retrouver leur public mercredi, contre les Pacers de l'Indiana.