Affaire Nassar : la sécurité des gymnastes renforcée

Shelba Waldron, spécialisée dans la protection de l'enfance, prendra ses fonctions en novembre et sera «responsable du développement et de la mise en place de tous les aspects des programmes d'éducation pour un environnement sûr», a expliqué USA Gymnastics.

«Ma première mission va être de passer du temps à écouter et à apprendre à connaître les membres de la communauté de la gymnastique, les sportives et sportifs, les entraîneurs, les propriétaires de clubs, les parents et les dirigeants à travers tout le pays», a expliqué Mme Waldron.

«Cela me permettra de développer un programme de formation pour un sport sûr qui fonctionne pour tout le monde», a-t-elle ajouté.

Les victimes de Larry Nassar avaient notamment regretté que les dirigeants de leur fédération n'aient pas tenu compte de leurs témoignages et mises en garde, face aux agissements de l'ancien médecin de l'équipe féminine des États-Unis.

Larry Nassar a été condamné en début d'année à plusieurs lourdes peines de prison pour avoir agressé au moins 265 victimes, la plupart mineures, sous couvert de traitements médicaux.

Depuis le début de cette affaire, l'une des plus graves de l'histoire du sport américain, USA Gymnastics est en crise et n'a plus de président. Une directrice par intérim, nommée le 12 octobre, a démissionné après quatre jours seulement.