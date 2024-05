(Montréal) Les joueuses canadiennes de rugby à XV ont voulu envoyer un message clair à leur premier match de la Série Pacific Four, la fin de semaine dernière. C’est ce qu’elles ont fait en l’emportant 50-7 face aux Américaines, en Californie.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

« On a toujours dit qu’il y a une rivalité, mais ce n’est plus le cas. On voulait se séparer d’elles et démontrer qu’on n’est pas dans la même classe », a raconté Alexandra Tessier à Sportcom.

Il s’agit d’une neuvième victoire canadienne de suite face aux Américaines.

Le Canada a rapidement pris les devants 10-0 dimanche après un essai marqué par la Québécoise Laetitia Royer. Les États-Unis ont réduit l’écart à 10-7, puis Royer a inscrit son deuxième essai de la rencontre. L’avance n’a fait que s’accentuer par la suite au Dignity Health Sports Park de Carson.

« On voulait marquer beaucoup de points pour confirmer notre progrès depuis notre dernière partie. Montrer aux autres équipes qu’on s’améliore chaque match et qu’on fait partie des meilleures au monde », a ajouté Tessier, qui a réussi un converti dans la victoire.

Sa coéquipière Sabrina Poulin abonde dans le même sens. Les Canadiennes souhaitaient imposer leur rythme en vue de leurs deux prochains affrontements de la Série Pacific Four.

« On est arrivées avec confiance et on est contentes du résultat. Il fallait montrer qu’on était supérieures et on espère construire là-dessus », a mentionné l’athlète de la Beauce, qui évoluait en rugby à 7 au cours des dernières semaines. Comme quelques coéquipières d’ailleurs, dont la Gatinoise Pamphinette Buisa.

Fabiola Forteza, Justine Pelletier, Mahalia Robinson et Sarah-Maude Lachance sont les autres Québécoises à avoir porté les couleurs du Canada pour l’occasion.

Qu’elles proviennent du rugby à 7 ou d’une équipe professionnelle en Europe ou en Océanie, les Canadiennes réussissent à retrouver leurs repères rapidement lorsqu’elles sont réunies en équipe nationale.

« Il y avait un peu de nervosité pour notre premier match de 2024, mais on a bien brisé la glace. C’est toujours plaisant de gagner et c’est satisfaisant de gagner par beaucoup ! On a offert de beaux moments sur le terrain, mais on doit continuer de travailler. On n’a pas été parfaites pendant 80 minutes », a résumé Tessier.

Après un premier camp à Barcelone, les joueuses se sont entraînées en Colombie-Britannique avant de se diriger vers Los Angeles pour entamer cette Série Pacific Four qui existe depuis l’an dernier.

Elles affronteront les Australiennes au stade Allianz de Sydney, le 11 mai prochain, puis se mesureront aux Néo-Zélandaises une semaine plus tard.

Les trois nations les mieux classées au terme de cette compétition participeront ensuite au tournoi WXV. Elles rejoindront les trois premières formations du tournoi des Six Nations, soit l’Angleterre, la France et l’Irlande.

Une 50e sélection

La prochaine sélection d’Alexandra Tessier au sein de l’équipe nationale sera la 50e de sa carrière. Une marque atteinte par peu de joueuses canadiennes.

« On joue de plus en plus, mais je n’ai pas raté beaucoup de matchs depuis 2015, alors ça aura quand même pris du temps », a indiqué l’athlète de Coteau-du-Lac, qui joue pour le club professionnel des Chiefs d’Exeter, de la Premier 15 s League, en Angleterre.

« C’est quelque chose de spécial et honnêtement, j’en suis quand même fière ! Ce sera un moment que je vais apprécier et ce sera un très bel accomplissement ! »