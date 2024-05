Jonathan Sénécal et Audrey Leduc finalistes

(Richmond Hill) Le quart des Carabins de l’Université de Montréal Jonathan Sénécal et la sprinteuse de l’Université Laval Audrey Leduc font partie des huit finalistes pour les prix Lois et Doug Mitchell, qui sont remis annuellement aux athlètes masculin et féminin par excellence dans le réseau universitaire canadien.

La Presse Canadienne

En plus d’avoir mené les Carabins à la conquête de la coupe Vanier en 2023, Sénécal a été nommé le joueur par excellence de la rencontre de championnat et a décroché le prix Hec Crighton remis au joueur de football par excellence du réseau universitaire canadien.

Les autres finalistes dans la catégorie masculine sont Austen Keating (Université du Nouveau-Brunswick), Max Davies (Université de Guelph) et Isaac Heslinga (Université de l’Alberta).

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Audrey Leduc

Pour sa part, Leduc a récemment défrayé les manchettes en atteignant trois objectifs en l’espace d’un 100 mètres, au mois d’avril, en Louisiane. Trois semaines après avoir réussi un record provincial à sa première sortie extérieure de la saison, la sprinteuse de Gatineau a signé un impressionnant chrono de 10,96 secondes au LSU Alumni Gold, une rencontre d’athlétisme présentée à Bâton Rouge. Elle a ainsi couru le 100 m sous la barre des 11 secondes, a établi le record canadien sur la distance et, surtout, réalisé le standard olympique.

Leduc sera en compétition pour le titre d’athlète féminine par excellence avec Jayda Veinot (Université du Nouveau-Brunswick), Sara Rohr (Université de Brock) et Katalin Tolnai (Université de la Colombie-Britannique).

Les lauréats des prix Lois et Doug Mitchell seront dévoilés lors d’une cérémonie qui se déroulera à Calgary le 10 juin.