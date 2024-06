La rubrique où les journalistes de l’équipe des Sports répondent à une question dans le plaisir.

Mathias Brunet

Vers 18-19 ans, je faisais mes premières armes comme journaliste sportif pour le compte du journal étudiant du cégep de Bois-de-Boulogne. Je couvrais les activités des équipes sportives du collège, et j’avais aussi le privilège de voir mes textes publiés dans les journaux locaux du Courrier Laval et du Courrier Ahuntsic. Comme je rêvais depuis l’âge de 12 ans de couvrir le Canadien de Montréal pour le compte de La Presse, j’avais réussi une approche, par l’entremise de mon père spirituel Daniel Proulx, auprès du rédacteur en chef Daniel Marsolais, aussi responsable d’une page, La Jeune Presse, permettant à des apprentis journalistes de s’exprimer. J’ai pigé dans mon cercle immédiat pour mon premier sujet. Les Cavalières de Bois-de-Boulogne constituaient une puissance en volleyball féminin au pays et étaient dirigées par Jean-Pierre Chancy. J’ai donc choisi de faire le portrait de Jean-Pierre, en vantant évidemment de manière peu objective ses mérites. Notre homme n’était pas si vilain, il faut croire, puisqu’il a ensuite dirigé l’équipe féminine à l’Université de Montréal, puis travaillé au développement de l’équipe canadienne, avant de terminer son parcours professionnel à titre de coordonnateur du sport d’excellence des Carabins. Je n’oserai pas dire que j’ai lancé sa carrière, mais sa maman, dit-on, a toujours conservé précieusement mon premier article à vie dans La Presse à propos de son fiston.

Simon-Olivier Lorange

PHOTO FOURNIE PAR SIMON-OLIVIER LORANGE Le premier article de notre journaliste Simon-Olivier Lorange publié dans le cahier des Sports de La Presse, en 2007

La page 7 du cahier des Sports de La Presse du 9 juillet 2007 a longtemps été affichée chez moi. Non pas pour la chronique de Ronald King qui occupait les trois quarts de l’espace (« Une morue aux olives avec ça ? »), mais plutôt pour le texte du bas, publié sans photo. À l’époque, l’Impact de Montréal disputait chaque année un match au stade de l’Université de Sherbrooke. Et La Presse, plutôt que de dépêcher un reporter sur place, avait décidé de publier le compte rendu de La Tribune, où je sévissais comme stagiaire depuis quelques semaines. Je ne garde aucun souvenir du doublé de Charles Gbeke qui a permis à l’Impact d’arracher un verdict nul de 2-2. Mais je me rappelle avec précision ma fébrilité en tournant les pages du plus grand quotidien français d’Amérique pour trouver « mon » article. Il m’est très douloureux de relire mes vieux textes parce que je déteste tout du style pompeux ou des phrases trop longues que j’employais pour me donner un air intelligent. Étrangement, cet article-là ne me gêne pas trop – il est en fait vraiment générique, presque sans saveur. Je suis porté à croire que je m’étais particulièrement forcé. Pour une fois, direz-vous.

Alexandre Pratt

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le nageur artistique Robert Prévost en 1999

C’était le portrait de Robert Prévost, un athlète qui venait de gagner la première place en solo aux Championnats canadiens des maîtres en natation artistique. « J’ai un peu l’impression d’être un pionnier qui place de nouvelles bases pour son sport. C’est sûrement plus excitant que de faire des longueurs toute la journée », confiait-il. Un quart de siècle plus tard, les mœurs ont évolué. Pour la première fois de l’histoire des Jeux olympiques, les hommes pourront participer aux épreuves de natation artistique, le mois prochain, à Paris.

Guillaume Lefrançois

PHOTO FOURNIE PAR GUILLAUME LEFRANÇOIS Le premier article de notre journaliste Guillaume Lefrançois publié dans le cahier des Sports de La Presse, en 2014

Exercice hautement agréable s’il en est, car c’est une occasion de redécouvrir des textes que l’on avait oubliés, par exemple un opus de 70 mots que j’avais écrit au sujet d’un rappel de croustilles à saveur d’ailes de poulet Buffalo. Il faut savoir qu’à mon arrivée à La Presse, en juin 2014, je relevais des actualités générales pour un très formateur séjour d’un mois qui était l’occasion de sortir de ma zone de confort. Ça m’a donc permis d’écrire sur des faits divers et d’assister à un procès au palais de justice, entre autres. Mon premier reportage terrain portait sur un curieux phénomène dans le Mile-End : une vague de vols de lait maternisé en poudre, peut-être par des trafiquants de drogue qui s’en servaient pour diluer la cocaïne. J’ai ensuite fait ma première journée aux Sports le 30 juin, soit la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, et je ne suis pas peu fier de dire que j’ai écrit une des dernières mentions du gardien Peter Delmas dans nos pages. Plus sérieusement, j’avais joué de chance en tombant sur l’agent de Manny Malhotra, qui m’avait confirmé l’intérêt du Canadien pour son client. Le lendemain, son embauche était confirmée.

Richard Labbé

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Guy Carbonneau avec les Stars de Dallas, en 1996

Mon premier article, dans le cahier Sortir de La Presse en juin 1995, portait sur une soirée de musique gothique dans un bar de la rue St-Denis, photo de faux vampires à l’appui, mais passons. Mon premier article dans la section des Sports aura donc été une virée à Dallas, à la pige et de ma propre initiative, effectuée un peu en forme d’audition. Les Cowboys accueillaient cette fois-là les Panthers de la Caroline et leur demi québécois Tshimanga Biakabutuka. L’occasion était belle d’aller lui parler et aussi d’attraper au passage les nombreux anciens du Canadien qui jouaient alors avec les Stars, dont Guy Carbonneau. Au terme de tout ça, le patron des Sports, Alain de Repentigny, m’a offert un poste (« ma meilleure décision », avait-il déclaré, mais je paraphrase peut-être), et puis voilà.

Katherine Harvey-Pinard

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le pilote de NASCAR Alex Labbé en action

J’ai été embauchée un an après le début de la pandémie, en mai 2021. Les bureaux de La Presse étaient encore vides, tout le monde travaillait de la maison. Pour ma première journée, j’ai rejoint le directeur des Sports Jean-François Tremblay sur place. Je me souviens m’être installée à un bureau, celui de Silvia Galipeau, il me semble, dans la superbe salle de rédaction complètement vide quand il m’a relayé un courriel dans lequel on nous proposait une entrevue avec Alex Labbé, pilote de NASCAR. Si le Grand Prix du Canada est aujourd’hui ma fin de semaine de travail préférée de l’année, à l’époque, je ne connaissais que très peu de choses sur la course automobile. J’étais démunie ; je ne voulais tellement pas me planter dès le début. L’entrevue s’est finalement bien déroulée, Alex a été très gentil – disons que je m’étais préparée plus qu’adéquatement avant de lui parler. J’ai relu mon texte au moins 50 fois avant de l’envoyer. Et je me souviens avoir très mal dormi, sachant qu’il serait publié en me levant le lendemain matin !

Simon Drouin

J’ai eu le privilège de couvrir plusieurs Jeux olympiques, mais aucun n’a été aussi important que la finale des Jeux du Québec à Alma, où j’ai conclu mon stage estival pour le « plus grand quotidien français d’Amérique » en 1999. Un jeune perchiste m’avait fait une déclaration qui avait donné un bon titre : « On fait ça pour la foule, le style, on s’en fout ». Vingt-cinq ans plus tard, les souvenirs sont un peu flous, mais je n’ai pas oublié l’ovation que m’avaient réservée les collègues du stage après mon retour d’Alma en autobus ! J’ai dû pas trop mal me débrouiller puisque quelques semaines plus tard, le directeur Alain de Repentigny m’a embauché au tabloïd des Sports. À l’instar du perchiste, je fais toujours ça pour la « foule », même si le style, je suis loin de m’en foutre…

Nicholas Richard

PHOTO GABRIELE FACCIOTTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La skieuse Laurence St-Germain en 2021

Lorsque je suis arrivé à La Presse à l’hiver 2021, j’avais comme humble ambition de poursuivre la mission que je m’étais donnée lorsque j’œuvrais pour d’autres médias : mettre en lumière les athlètes amateurs et olympiques. J’étais donc ravi de couvrir, à distance, la skieuse Laurence St-Germain lors de l’épreuve de slalom à la coupe du monde de Lienz. Surtout que je suivais les activités de St-Germain depuis mes débuts à la radio. J’étais donc en terrain connu. Une entrée en matière tout en douceur et qui m’a fait sentir à ma place très rapidement. Même si a posteriori, le texte « Laurence St-Germain peut enfin mieux respirer » ne sera sûrement pas retenu si un jour on publiait un album-compilation des 100 articles les plus marquants de l’histoire de La Presse.

Jean-François Tremblay

J’ai découvert sur le tard le bonheur de travailler à La Presse, donc je mentionnerai plutôt mon premier « article » qui était en fait une brève sur Richard Matvichuk pour le compte de Radio-Canada Sports. L’ancien arrière des Stars et des Devils combattait des maux de genoux à mes débuts dans le métier. Je remercie au passage Jean-François Chaumont, qui file le parfait bonheur à LNH.com, qui aura été un formidable formateur. Mais sachez que je lisais évidemment La Presse depuis toujours, pour les rubriques de Ronald King surtout, et cette fabuleuse journée où je pouvais m’assurer que mes statistiques de la LNH compilées à la main au quotidien étaient bel et bien à jour !