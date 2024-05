Le décor changera, mais les coureurs ne seront pas complètement dépaysés pour autant. L’arrivée du prochain Marathon Beneva de Montréal se fera cette année au parc Maisonneuve plutôt que sur l’Esplanade du Parc olympique, comme c’était le cas au cours des deux dernières années.

Ce sont les travaux liés au remplacement du toit du Stade olympique qui ont obligé les organisateurs à déplacer l’arrivée de toutes les distances de l’évènement d’environ un kilomètre vers l’est.

« Il y avait des endroits auxquels on n’avait plus accès, autant pour le montage que pour la journée de la course », a expliqué jeudi Alexandre Ratthé, producteur délégué du Marathon, lors d’une rencontre avec quelques journalistes.

L’organisation a donc dû « rebrasser les parcours » tout en tentant de « minimiser les impacts » pour les participants.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Alexandre Ratthé, producteur délégué du Marathon Beneva de Montréal

La solution la plus facile, à court terme et dans les délais qu’on avait, c’était de venir ici, au magnifique parc Maisonneuve, un bel endroit vert. Alexandre Ratthé, producteur délégué du Marathon de Montréal

À ses yeux, cette nouveauté est même « un plus » pour l’arrivée du marathon.

À ce jour, quelque 18 500 personnes se sont inscrites pour l’une ou l’autre des épreuves prévues pendant le week-end du 20 au 22 septembre prochains. Il s’agit, selon M. Ratthé, d’une augmentation de 40 % par rapport à l’an dernier à pareille date. On vise jusqu’à 25 000 entrées : si cet objectif était atteint, on noterait une hausse considérable par rapport à l’édition 2023, qui avait attiré 19 000 athlètes. Alexandre Ratthé s’attend à ce que le marathon et le demi-marathon affichent complet « au cours des prochains jours ou des prochaines semaines ».

Aux traditionnelles courses de 1 km, 5 km et 10 km, ainsi qu’aux demi-marathon (21 km) et marathon (42 km), deux nouveautés s’ajouteront cette année, soit le « mile » (1,6 km) et le championnat canadien sur 5 km.

Bien qu’ouvert au public, le « mile », distance empruntée à l’athlétisme sur piste, vise à attirer les coureurs élites dans le cadre du championnat québécois de la discipline. « Une course rapide et punchée », prédit Alexandre Ratthé, qui sera présentée le vendredi soir.

Quant au championnat canadien sur 5 km, son ajout vient « diversifier » la programmation en « rajoutant le volet élite » à une course déjà populaire auprès des coureurs amateurs.

L’olympien Charles Philibert-Thiboutot, ambassadeur de l’évènement qui reviendra justement des Jeux de Paris, courra sur les deux distances, en plus de faire office de « lapin » pour dicter le rythme au demi-marathon du dimanche. L’organisation s’attend justement à voir « les meilleurs coureurs canadiens et québécois » qui auront participé aux Jeux olympiques.