Le Québec sportif pleure le départ d’un de ses importants médecins spécialistes. Le Canadien de Montréal et le promoteur de boxe Yvon Michel ont annoncé vendredi matin la mort du docteur Francis Fontaine, à seulement 50 ans.

La Presse

« Les Canadiens de Montréal sont attristés d’apprendre le décès de l’un des médecins du personnel médical de l’équipe, et souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches, particulièrement à sa femme, Marie-Christine Gougoux, et à ses trois enfants, Alexandre, Éloïse et Vincent. »

« Je suis complètement atterré d’apprendre le décès du médecin de la majorité des boxeurs d’élite de chez nous, le Dr Francis Fontaine, a dit Yvon Michel. Un doc volontaire, compétent, passionné et amical. Il va tous nous manquer ! Sympathies à ses 3 enfants et sa conjointe, la Dre Marie-Christine Gougoux. »

Le Dr Fontaine se spécialisait dans le traitement des athlètes de pointe, incluant les joueurs du Canadien, depuis près de 10 ans, en plus de travailler étroitement avec plusieurs athlètes olympiques. Il occupait également les fonctions de directeur médical, consultant en médecine de la performance pour le Groupe du Cirque du Soleil depuis août 2019.

Détenteur d’un doctorat en médecine obtenu à l’Université de Montréal en 2003, le Dr Fontaine a été le premier au Québec à pratiquer la méthode du PRP (plasma riche en plaquettes), qui vise à soigner les blessures tendineuses, articulaires ou ligamentaires. Il a aussi été médecin aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, de PyeongChang en 2018 ainsi qu’à ceux de Pékin en 2022.

Il a aussi été directeur médical du Groupe Yvon Michel de 2008 à 2018. Avec les boxeurs de Marc Ramsay, il s’occupait essentiellement des contrôles médicaux avant chaque combat majeur, en plus de participer à l’examen annuel pour le renouvellement du permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux.