J’aimerais entendre des anecdotes incroyables, vérifier des légendes et des ouï-dire. Alors… 1-Babe Ruth. Le baseball étant mon sport favori et le plus mythique. Babe aurait tellement de choses à raconter sur ses exploits, sur Ty Cobb, le « called shot », 1919, le tout avec un peu de moutarde, bien sûr. 2-Jesse Owens. Difficile de trouver un moment plus marquant que son pied de nez à Hitler. Entendre cette expérience de vive voix serait unique. J’ai hésité entre Jackie Robinson et Satchel Paige. 3-Andre The Giant. Qui d’autre ? Il a parcouru le monde maintes fois entouré des athlètes les plus farfelus et imprévisibles. Il est une véritable légende en lui-même. J’aimerais surtout entendre l’homme, ce doux géant que tous ses pairs respectaient tant. Une chose est sûre, si je paie, on irait dans un buffet à volonté et bar open !