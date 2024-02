Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Carey Price et l’entourage du Canadien

Pourquoi, au salaire qui lui est versé, Carey Price n’est-il pas obligé de demeurer dans l’entourage du Canadien ? Il pourrait sûrement être une inspiration, il pourrait aider les gardiens. Le même principe aurait pu s’appliquer au capitaine Shea Weber. Y a-t-il une explication ?

Yves Boudreau

Réponse de Guillaume Lefrançois

Dans l’absolu, vous avez raison. Mais dans les faits, ces joueurs ont des familles et aspirent parfois à rentrer à la maison une fois leur carrière terminée. De plus, ce ne sont pas tous les joueurs qui se sentent aptes à aider, encore moins à inspirer les autres, lorsqu’ils sont blessés. Maintenant, il arrive que certains de ces joueurs souhaitent préparer leur après-carrière. C’est, de toute évidence, le cas de Chris Wideman, qui écoule sa dernière année de contrat, mais qui assiste régulièrement aux matchs du Canadien au Centre Bell, parfois avec des membres de la direction.

Remplacé à la mise en jeu

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alexander Kerfoot (15) des Coyotes de l’Arizona dispute la rondelle à Jordan Staal (11) des Hurricanes de la Caroline.

Au hockey, pourquoi tant de joueurs de centre doivent-ils être remplacés lors des mises en jeu ?

Daniel Valois

Réponse d’Alexandre Pratt

Un joueur de centre doit être remplacé si, au moment de la mise en jeu, un de ses coéquipiers se trouve hors position, que ce dernier entre en contact avec un adversaire ou empiète sur le cercle de mise en jeu. Un centre peut aussi être chassé s’il refuse de placer son bâton sur la glace.

Be Love

PHOTO MATT PATTERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jourdan Lewis arborant le message « Be Love » pour souligner la journée Martin Luther King.

Pourquoi est-il écrit « Be Love » sur les casques des joueurs de la NLF ?

Christine Levasseur

Réponse d’Alexandre Pratt

En 2021, dans la foulée d’évènements racistes qui ont marqué les États-Unis, la NFL a permis aux joueurs d’afficher des slogans de justice sociale sur la partie arrière de leur casque, près du cou. Les joueurs avaient alors le choix entre six messages : « End Racism », « Stop Hate », « Black Lives Matter », « Say Their Stories », « Inspire Change » et « It Takes All of Us ». En janvier dernier, pour souligner la journée Martin Luther King – un congé férié aux États-Unis –, la NFL a demandé aux joueurs d’afficher les mots « Be Love », qui est l’un des principes directeurs du King Center, un organisme qui combat les inégalités sociales.

Le style papillon

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Roy, avec l’aide de François Allaire, est sans doute le premier gardien à avoir maîtrisé parfaitement le style papillon.

Quel gardien de but a inventé le style papillon ? Pour ma part, le premier que j’ai vu utiliser ce style était Daniel Bouchard, avec les Nordiques, bien avant Patrick Roy. Merci !

Steeve Boivin

Réponse de Nicholas Richard

Vous avez raison, on attribue à tort l’implantation du style papillon à Patrick Roy. En fait, on devrait plutôt mettre en lumière le travail de l’entraîneur François Allaire. C’est lui qui, au cours de ses 32 saisons dans la LNH, a étudié, décortiqué et peaufiné le style employé aujourd’hui par tous les gardiens de la LNH. Style dont Roy a pu bénéficier. Et il est sans doute le premier à l’avoir maîtrisé parfaitement. C’est pourquoi on attribue généralement cette révolution à l’ancienne gloire du Canadien et de l’Avalanche. Il est cependant impossible de savoir quel gardien a réellement été le premier à l’utiliser. Or, interrogé il y a quelques années sur la question, Allaire a reconnu ne pas avoir la paternité de ce style complètement implanté. Au contraire, il admet avoir vu Tony Esposito, Terry Sawchuk et Glenn Hall en faire la démonstration à leur époque. Les balbutiements du style papillon ont donc eu lieu dans les années 1950, 1960 et 1970.

Un demi-sac du quart

PHOTO BRIAN SNYDER, ARCHIVES REUTERS Arik Armstead (91) et Fred Warner (54) des 49ers de San Francisco rabattent au sol le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes lors du Super Bowl.

Comment expliquer qu’au football, il y ait des demi-sacs du quart-arrière ? En d’autres termes, c’est quoi, un demi-sac ?

Denis Papillon

Réponse de Nicholas Richard

Un demi-sac du quart est attribué à chaque joueur défensif ayant contribué au même sac du quart. Ainsi, si deux joueurs défensifs se rendent au quart-arrière adverse en même temps, que l’un saisit le haut du corps, que l’autre s’attaque aux jambes et que le quart-arrière tombe au sol, les deux joueurs seront crédités d’un demi-sac. C’est pourquoi on voit souvent des données avec ,5 dans cette colonne statistique. Un demi-sac du quart sera d’ailleurs attribué à chaque joueur, même s’ils ont été plus de deux à rabattre le joueur adverse.