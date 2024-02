Jeux Invictus Harry et Meghan en visite en Colombie-Britannique

(Whistler) Lorsque le vétéran canadien de la radiodiffusion Scott Moore a obtenu le poste de président et directeur général des Jeux Invictus qui se tiendront à Vancouver et à Whistler en 2025, il s’est assuré de mettre à jour son protocole royal en prévision de sa rencontre avec le duc et la duchesse de Sussex.