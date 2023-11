(Arlington) Pour la troisième fois d’affilée, les Cowboys de Dallas sont favoris par plus de 10 points pour prolonger leur plus longue série de victoires à domicile depuis que la franchise se trouvait en plein cœur d’une série de 20 victoires consécutives à domicile, un record de la NFL, il y a une quarantaine d’années.

Schuyler Dixon Associated Press

Il y a un autre élément pour garder l’équipe motivée avant que leur calendrier ne se corse : leur adversaire le plus habituel pour l’Action de grâce, avec une 11e visite de Washington, maintenant les Commanders, jeudi.

Le moment de ce match aide aussi.

« Bien des gens trouvent que la saison tire à sa fin, a déclaré le garde six fois sélectionné au pro Bowl Zack Martin. Mais le football le plus important se joue à compter de l’Action de grâce. »

Les Cowboys (7-3) ont gagné 12 matchs consécutifs au AT & T Stadium, la plus longue série de victoires depuis leur séquence de 18 gains au Texas Stadium de 1979 à 1981.

Ils ont facilement battu leurs deux premiers adversaires négligés ces deux dernières semaines, leur donnant six victoires par au moins 20 points cette saison, une de moins que la marque d’équipe.

Les Commanders (4-7) ont commis six revirements dans la défaite de 31-19 subie aux mains des Giants de New York la semaine dernière. Ils ne sont qu’à un match de la dernière place dans l’Est de la Nationale et les discussions au sujet de l’avenir de l’entraîneur Ron Rivera vont bon train.

« Je peux que contrôler chaque jour à la fois, a déclaré Rivera lundi. C’est tout. Après cela, l’avenir, je ne peux le prédire. Mais je peux vous dire que ce matin, nous avons eu une bonne réunion et nous nous préparons pour la suite. »

Les Cowboys ont été bons lors de matchs où ils étaient les favoris, sauf en semaine 3, une défaite en Arizona, l’une des deux seules victoires des Cardinals cette saison.

La formation du Texas s’apprête à amorcer une portion difficile de leur calendrier après l’Action de grâce, avec des matchs consécutifs contre des adversaires ayant une fiche gagnante.

Mais ils n’ont les yeux tournés que vers les Commanders.

« Il s’agit d’un match de section, a déclaré l’entraîneur-chef Mike McCarthy. Il y a de l’histoire, des traditions qui font partie de cette rencontre. C’est l’Action de grâce. Toutes ces choses procurent plus d’énergie aux joueurs. C’est ce pourquoi nous nous préparons. »

Nouvelles séquences ?

Le quart des Cowboys Dak Prescott a vu sa séquence de trois matchs avec des gains aériens de plus de 300 verges prendre fin, tout comme le receveur CeeDee Lamb a vu sa série record de trois matchs avec 10 passes captées et 150 verges se conclure.

Leurs chiffres ne ressemblaient pas à ceux de leurs matchs précédents, mais ils ont été suffisants pour mener les Cowboys à un gain de 33-10 aux dépens des Panthers de la Caroline. Lamb a tout de même marqué un touché pour la troisième fois en quatre rencontres et neuf joueurs ont capté au moins deux passes.

Prescott pourrait toutefois porter sa série de matchs avec au moins deux passes de touché à cinq, ce qui serait une de moins que sa meilleure séquence en carrière.