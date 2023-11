Les Browns de Cleveland remportent un duel défensif contre les Steelers de Pittsburgh.

Frappe le premier, frappe fort, sois sans pitié

Après un cuisant revers de 34-3 la semaine dernière contre les 49ers de San Francisco, Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville ont retrouvé leurs forces face aux Titans du Tennessee. Lawrence a réussi quatre touchés, dont deux par la course, dans une victoire à sens unique de 34-14. C’est un contraste par rapport à la 10e semaine pour Lawrence, qui avait été blanchi dans la colonne des touchés en plus d’avoir été victime de deux larcins. Les Jaguars ont appliqué à la lettre la philosophie de Cobra Kaï, qui est de frapper le premier, de frapper fort et d’être sans pitié. La troupe de Doug Pederson a donné le ton dès la troisième minute de jeu avec l’un des deux touchés par la voie des airs de Calvin Ridley. Jacksonville a inscrit 27 points sans riposte avant d’accorder le premier de deux touchés aux Titans. Ridley a accumulé 103 verges en 7 attrapés.

Les Dolphins ont la main heureuse

À l’image des Jaguars, les Dolphins de Miami ont rebondi après une défaite. Les hommes de Mike McDaniels ont eu raison des Raiders de Las Vegas 20-13 grâce à une performance notable de Tyreek Hill. Notable parce que le receveur s’est blessé à une main au deuxième quart et il a dû s’absenter brièvement avant de revenir terminer le travail. L’ancien des Chiefs de Kansas City a été visé 11 fois par Tua Tagovailoa et il a capté 10 ballons pour 146 verges et un majeur. C’est un certain soulagement pour les partisans des Dolphins, qui ont aussi vu De’Von Achane quitter le match à la suite d’une blessure. Le porteur de ballon n’est toutefois pas revenu. Il s’est blessé au même genou qui l’avait tenu à l’écart du jeu lors des quatre rencontres précédentes. McDaniels a cependant précisé, après la rencontre, que son retrait était davantage par mesure préventive et que son joueur souffrirait d’une entorse.

How ’Bout Them Cowboys

Les Cowboys de Dallas, « l’équipe de l’Amérique », ont signé une quatrième victoire à leurs cinq dernières rencontres, cette fois contre les Panthers de la Caroline par la marque de 34-10. Le demi de coin DaRon Bland a égalé un record de la NFL en marquant un touché sur un retour d’interception pour la quatrième fois lors de la même saison. Le secondeur Micah Parsons a donné des maux de tête au jeune quart-arrière des Panthers Bryce Young ; il s’est gâté avec 2,5 sacs et 6 plaqués, dont 2 qui ont causé des pertes de terrain. Du côté de l’attaque, Dak Prescott a terminé la rencontre avec deux touchés. Il en totalise 13 en trois rencontres et compte au moins une passe payante dans 9 de ses 10 dernières sorties. Les Panthers peuvent se consoler, timidement, d’avoir limité CeeDee Lamb à 38 verges par la passe. Ce qui freine à quatre la séquence de matchs de plus de 100 verges par la voie des airs du receveur. Mais ce dernier a tout de même marqué un touché et savoure pleinement la victoire des Cowboys (7-3) après 11 semaines.

Mieux vaut tard que jamais

La dernière fois que les Lions de Detroit ont présenté une fiche de 8-2 après 10 rencontres, c’était en 1962. Depuis, beaucoup d’évènements ont façonné l’identité de la civilisation humaine. Puis, 61 ans plus tard, une nouvelle édition des Lions, menée par Dan Campbell, a répété l’exploit, devant ses partisans, avec une victoire de 31-26 contre les Bears de Chicago. Malgré trois interceptions, dont une à chacune de ses deux premières possessions, Jared Goff a orchestré une remontée avec moins de cinq minutes au quatrième quart. Les Lions ont ainsi comblé un déficit de 12 points avec une passe payante de Goff à Jameson Williams et un touché au sol de David Montgomery deux minutes plus tard. Adrian Hutchinson a réussi un touché de sûreté en fin de rencontre, éliminant toute chance pour Chicago de créer, minimalement, l’égalité sur un placement. Après des années de misère, les partisans des Lions peuvent enfin vivre d’espoir en voyant leur équipe se positionner parmi les meilleures de la NFL.