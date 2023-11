« Montréal, c’est notre maison, notre vestiaire, mais à Laval, nous sommes habitués à la glace et c’est un environnement optimal pour la performance, a affirmé Danaé Blais.

(Laval) Après avoir récolté 12 médailles en deux étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste, les patineurs canadiens ont quitté le confort de l’aréna Maurice-Richard pour participer aux Championnats des quatre continents, disputés ce week-end à la Place Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Il s’agira de la première compétition internationale de patinage de vitesse courte piste présentée dans les infrastructures associées au Rocket de Laval. La Place Bell a toutefois déjà accueilli plusieurs compétitions locales et même nationales de patinage de vitesse courte piste.

« Ce qui est vraiment bien, c’est que nous gardons un équilibre parce que nous pouvons rester à la maison et nous venons quand même souvent ici quand il y a des empêchements à l’aréna Maurice-Richard, a expliqué l’entraîneur de l’équipe canadienne, Sébastien Cros, mercredi. Mais ça demeure une belle occasion d’avoir une compétition, de tester la patinoire avec un évènement de cette envergure. »

Les athlètes ont pu s’entraîner mercredi sur la patinoire secondaire du complexe où auront lieu les courses samedi et dimanche. Ils ont tous insisté pour dire qu’ils étaient à l’aise avec l’environnement différent de celui de l’aréna Maurice-Richard, qui sert de centre d’entraînement pour l’équipe nationale.

« À Montréal, c’est notre maison, notre vestiaire, mais à Laval, nous sommes habitués à la glace et c’est un environnement optimal pour la performance, a affirmé Danaé Blais. Et ce sera quand même notre foule québécoise incroyable. Je suis certaine que nous ressentirons la même énergie qu’en Coupe du monde. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Ce qui est vraiment bien, c’est que nous gardons un équilibre parce que nous pouvons rester à la maison et nous venons quand même souvent ici quand il y a des empêchements à l’aréna Maurice-Richard, a expliqué l’entraîneur de l’équipe canadienne, Sébastien Cros, mercredi. Mais ça demeure une belle occasion d’avoir une compétition, de tester la patinoire avec un évènement de cette envergure. »

Les patineurs canadiens ont donné plusieurs raisons de célébrer aux spectateurs québécois lors des deux derniers week-ends à Montréal. Malgré l’absence de Kim Boutin, en pause du sport, et le départ à la retraite de Charles Hamelin, ils ont démontré que la relève était forte au sein de l’équipe.

Au cours des deux étapes de la Coupe du monde, Félix Roussel, William Dandjinou, Jordan Pierre-Gilles, Rikki Doak et Blais ont obtenu leurs meilleures performances individuelles en carrière.

« C’est un peu la dynamique que nous essayons de créer depuis quelques années, d’avoir un environnement d’entraînement compétitif et de voir les patineurs se pousser les uns les autres, a mentionné Cros. Les résultats que nous avons obtenus, avec Danaé qui obtient des médailles et Rikki aussi, ça pousse tout le monde à aller chercher de meilleures performances. Chez les gars aussi, avec Félix qui gagne une médaille, Jordan aussi. Ça crée une dynamique positive. »

Après les meilleures Coupes du monde de leur carrière, Blais et Dandjinou n’ont pas dit ressentir plus de pression ce week-end, même s’ils seront un peu plus sous les projecteurs.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE « Mon objectif chaque fois que je suis sur la ligne de départ est de gagner, que je sois favori ou non, a-t-il ajouté. Je ferai peut-être partie des favoris maintenant, mais ça ne change rien. Je suis toujours là pour gagner, pour faire de mon mieux », a affirmé William Dandjinou.

« C’est sûr qu’il y a plus d’engouement pour mes performances, mais ça ne change rien pour moi, a dit Dandjinou. Avec ma préparation cet été, je savais que je pouvais obtenir des résultats comme ceux-là.

« Mon objectif chaque fois que je suis sur la ligne de départ est de gagner, que je sois favori ou non, a-t-il ajouté. Je ferai peut-être partie des favoris maintenant, mais ça ne change rien. Je suis toujours là pour gagner, pour faire de mon mieux. »

Les Championnats des quatre continents regroupent les athlètes des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie. L’absence des patineurs européens ne signifie pas nécessairement que le niveau sera moins relevé, puisque la majorité des meilleurs patineurs au monde proviennent du Canada, de la Corée du Sud et de la Chine.

Pour la compétition, le Canada a effectué quelques changements à sa formation de cinq patineurs, contre six durant les Coupes du monde.

Chez les dames, Cynthia Mascitto, de Laval, et Karina Montminy, de Péribonka, feront équipe avec Courtney Sarault, de Moncton, Florence Brunelle, de Trois-Rivières, et Blais, de Châteauguay.

Du côté masculin, Dandjinou, de Montréal, Pierre-Gilles, de Sherbrooke, et Steven Dubois, de Lachenaie, seront accompagnés par Jérôme Courtemanche, de Montréal, et William Sohier, de Québec.