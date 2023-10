Sortie de zone, saison 5 Épisode 10 : Et si, soudain, les résultats étaient importants ?

Martin St-Louis a haussé le ton, jeudi soir, après avoir vu son équipe connaître un début de match atroce contre les Blue Jackets. Ses joueurs ont répondu à son appel et ont finalement gagné en prolongation. Doit-on lire dans cet évènement un changement de ton chez le Canadien ? Et si, soudain, les résultats étaient plus importants qu’auparavant ? Nos journalistes Alexandre Pratt et Simon-Olivier Lorange en discutent avec Antoine Roussel et Jérémie Rainville, du 98,5 FM. La renaissance de l’avantage numérique du CH et la suspension de 41 matchs imposée à Shane Pinto sont aussi au nombre des sujets abordés par les panélistes.