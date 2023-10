« Mon travail consiste à hausser le niveau de jeu du club d’un cran, et j’ai très hâte de m’y mettre, a déclaré Wayne Rooney. Je suis conscient des attentes, et notre travail est d’y répondre. »

(Manchester) L’ex-joueur étoile de Manchester United et de la sélection anglaise Wayne Rooney a été nommé l’entraîneur-chef de Birmingham City, mercredi.

James Robson Associated Press

Rooney, qui a démissionné de son poste d’entraîneur-chef de D. C. United dimanche, a conclu un pacte de trois saisons et demie.

« Mon travail consiste à hausser le niveau de jeu du club d’un cran, et j’ai très hâte de m’y mettre, a déclaré Rooney. Je suis conscient des attentes, et notre travail est d’y répondre. »

Birmingham occupe présentement la sixième place du classement en deuxième division anglaise. La formation a limogé l’entraîneur-chef John Eustace lundi, pavant la voie pour l’arrivée de Rooney.

« Wayne s’est préparé pour ce genre d’opportunité depuis qu’il a entamé sa formation en tant qu’entraîneur-chef, à l’époque où il jouait encore pour Manchester United », a déclaré le copropriétaire et président de Birmingham Tom Wagner.

Rooney a dirigé le club de Derby entre 2020 et 2022. Il a ensuite passé un peu plus d’un an en MLS à la barre de D. C. United.