Les choses se corsent pour les volleyeurs canadiens au tournoi de qualification olympique disputée à Xi’an, en Chine. Vaincus en quatre manches par les Belges, Nicholas Hoag et ses coéquipiers ont glissé au troisième rang provisoire du groupe C.

Sportcom

Une seule manche départage les équipes masculines de la Belgique et du Canada, alors que les deux meilleures formations du groupe C obtiendront un billet pour Paris. La première place est occupée par les Polonais, toujours invaincus en six rencontres.

Comme les Belges, les Canadiens détiennent une fiche de 4 victoires et 2 défaites, mais ont perdu neuf manches depuis le début du tournoi, contre huit pour leurs opposants.

Vendredi soir, les joueurs belges ont été les premiers à s’inscrire au pointage en gagnant le set initial 25-14. Ceux de l’unifolié ont répliqué en se sauvant avec le deuxième engagement au compte de 25-22. Leurs adversaires ont toutefois eu le dessus 30-28 et 25-16 dans les deux manches suivantes.

Stephen Maar a été le meilleur marqueur dans le camp canadien avec un total de 19 points, suivi d’Eric Loeppky et de ses 14 points. Le Sherbrookois Nicholas Hoag a quant à lui réalisé trois attaques marquantes.

L’entraîneur-chef Tuomas Sammelvuo estime que l’équipe canadienne a manqué d’intensité et d’opportunisme dans cette partie.

« Aujourd’hui, la Belgique a été bien meilleure que nous, peut-on lire dans un communiqué de Volleyball Canada. On peut dire qu’on a joué deux manches et que dans les deux autres, on ne s’est pas présentés. On est arrivés en attendant de voir ce qui allait se passer, sans être suffisamment agressifs, surtout à l’attaque. »

Tout se jouera dimanche en ce qui a trait la qualification olympique. Le Canada se mesurera au Mexique, qui a perdu ses six affrontements jusqu’à maintenant, tandis que la Belgique fera face à la Bulgarie.