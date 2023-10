(Montréal) Mardi, à Xi’an, en Chine, l’équipe masculine canadienne de volleyball a fait un important pas dans la bonne direction au tournoi de qualification olympique alors qu’elle a signé une victoire en trois manches (25-19, 25-22 et 26-24) face à la formation chinoise.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Les deux équipes étaient nez à nez en fin de première manche. Le pointage était de 19 quand les hommes de l’entraîneur Tuomas Sammelvuo ont réussi à distancer leurs adversaires en marquant six des sept points suivants pour enlever la première manche.

Les choses se sont corsées pour les Canadiens à la manche suivante alors qu’ils ont tiré de l’arrière 17-12 à un moment. Encore une fois, les représentants de l’unifolié ont été en mesure de marquer une série de points pour ramener la marque à 18-18 avant de mettre la main sur la manche 25-22 quelques minutes plus tard.

La troisième manche a aussi été âprement disputée alors que les deux pays se sont échangé les devants. La patience des joueurs canadiens a finalement forcé leurs adversaires à commettre une erreur décisive en toute fin de rencontre.

« Ce n’était pas vraiment un de nos meilleurs matchs. On venait de jouer cinq sets contre la Pologne la veille et on était vraiment brûlés. Gagner 3-0, même en étant fatigués, ça démontre notre caractère. On a suivi le plan de match, et même si on tirait de l’arrière à certains moments, on n’a jamais lâché », a mentionné Nicholas Hoag en entrevue avec Sportcom après la victoire.

Stephen Maar a été le meilleur pointeur chez les Canadiens avec 20 points. De son côté, Hoag a marqué quatre points dans le gain du Canada, deux sur des attaques, un au bloc et un autre au service.

Avec cette victoire, le Canada pointe provisoirement au deuxième rang du groupe C avec trois matchs à disputer. Afin d’obtenir directement leur billet pour les Jeux olympiques de Paris, les Canadiens doivent terminer dans le top-2 de leur groupe.

Depuis le début du tournoi, le Canada a eu raison des Pays-Bas et de l’Argentine avant de subir une défaite en cinq manches face à la Pologne, seule équipe invaincue dans le groupe C.

Le prochain défi pour Hoag et ses coéquipiers aura lieu en début de journée vendredi, à Xi’an, alors qu’ils croiseront le fer avec la Bulgarie, provisoirement cinquième du groupe avec une fiche de deux victoires et deux défaites.

La Belgique (2-2) et le Mexique (0-4) seront les deux derniers adversaires du Canada.

« Les matchs contre la Bulgarie et la Belgique sont très importants, ça va être déterminant pour la qualification pour Paris. Ce sont deux équipes qui jouent très, très bien. On va prendre le temps de les étudier et c’est certain qu’on va y aller à 100 % », a conclu Hoag.