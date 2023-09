(Xi’an) L’équipe canadienne de volleyball masculin a remporté son premier match d’un tournoi de qualification en vue des Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.

La Presse Canadienne

La formation canadienne a gagné les deux dernières manches pour vaincre les Pays-Bas trois sets à deux (25-21, 23-25, 24-26, 25-18, 15-12) tôt samedi.

Le Canada affrontera l’Argentine samedi soir (dimanche matin, heure locale de la Chine, pays hôte du tournoi).

« Ç’a été une bonne victoire, ce qui est très important pour l’équipe et pour la confiance », a analysé l’entraîneur-chef du Canada, Tuomas Sammelvuo.

« Mais nous regardons déjà vers demain et récupérons pour le match [contre l’Argentine]. »

Les Néerlandais ont dominé au chapitre des points d’attaque (69-57), mais ont concédé plus de points à la suite d’erreurs (34-25). Le Canada a eu le meilleur dans les catégories des blocs (13-5) et des as (8-3).

Les pays occupant les deux premières positions dans chacun des trois groupes de huit équipes se qualifieront aux Jeux de Paris.

Le Canada évolue dans le groupe C, avec la Bulgarie, l’Argentine, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, le Mexique et la Chine.

Le tournoi prendra fin le 8 octobre.