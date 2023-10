De gauche à droite : Zachary Clay, Jayson Rempersad, Yanni Chronopoulos, William Émard, Félix Dolci et René Cournoyer

L’objectif était clair pour les Canadiens à l’épreuve par équipe des Championnats du monde de gymnastique artistique dimanche : se classer dans le top 12 de cette discipline afin de remplir les critères de qualification olympique pour les Jeux de Paris.

louis-michel lelievre Sportcom

René Cournoyer, Félix Dolci, William Émard, Jayson Rampersad et Zachary Clay n’ont laissé aucun doute sur la réussite de cet objectif, terminant au quatrième rang de la discipline. Ils ont non seulement obtenu le billet de l’équipe pour Paris, mais en plus, ils se sont qualifiés pour la finale de l’épreuve qui aura lieu mardi, à Anvers, en Belgique.

« Nous sommes vraiment euphoriques ! Nous sommes soulagés que tout se soit aussi bien déroulé. Je pense que nous avons excédé les attentes autant en ce qui a trait au classement qu’au pointage. Tout le monde est sorti en un morceau et nous sommes très excités pour la suite », a commenté René Cournoyer en entrevue avec Sportcom.

Le Canada a obtenu un total de 249,260 points lors des qualifications, les plaçant derrière les Japonais (258,228 points), les Américains (254,628 points) et les Britanniques (254,193 points).

Moins de 1,1 point a séparé la quatrième place du Canada de la huitième occupée par la Chine, dernier rang donnant accès à la finale par équipe. Selon Cournoyer, ce sont les petits détails aux appareils plus techniques qui ont fait la différence dans cette première journée de compétition pour lui et ses coéquipiers.

« Je pense que nous nous sommes démarqués au cheval d’arçon et à la barre fixe. Historiquement, nous avons de la difficulté au cheval d’arçon, mais nous avons tellement travaillé fort à l’entraînement et ça s’est matérialisé aujourd’hui [dimanche]. Puis, à la barre fixe, personne n’a chuté et nous avons vraiment livré la marchandise. Ça nous a donné une petite longueur d’avance sur nos rivaux. »

L’objectif principal étant maintenant accompli, les gymnastes canadiens tenteront de répéter leurs exploits mardi, lors de la finale par équipe. Ils sont toutefois conscients que la marche sera élevée s’ils veulent réussir à monter sur le podium des mondiaux.

« Nous sommes tellement heureux d’être rendus à la finale par équipe, nous allons vouloir faire de notre mieux. Je ne pense pas que nous avons un nouvel objectif de classement pour la finale, le top 3 est vraiment très, très fort. »

Nous voulons seulement montrer les couleurs du Canada et prouver que nous ne sommes pas seulement des spectateurs. René Cournoyer

En plus de la finale par équipe, Cournoyer sera de retour en action jeudi pour la finale du concours complet individuel, lui qui s’est classé au 17e rang lors des qualifications. Quant à lui, Félix Dolci participera aux finales au sol et aux barres asymétriques.

« Honnêtement, la mission du jour était tellement axée sur l’équipe que je n’ai jamais vraiment porté attention à mes résultats personnels. C’est un peu la cerise sur le sundae. Je savais que j’étais capable, que c’était réaliste, mais je n’avais pas vraiment d’attente. J’en suis bien content », a-t-il raconté.

De son côté, William Émard a obtenu son meilleur résultat aux anneaux avec une 13e place alors que Jayson Rampersad s’est notamment classé 29e au cheval d’arçon.

Lundi, ce sera au tour de l’équipe canadienne féminine de prendre part aux épreuves de qualifications à Anvers. Rose Woo et Aurélie Tran seront les deux Québécoises en action.