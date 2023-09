(Québec) L’arrivée de la série Challenge dans la capitale en 2024 est une occasion en or pour la ville de Québec de devenir une destination internationale du triathlon, au même titre que Mont-Tremblant, estime Bruno Marchand.

« On travaille sur des scénarios capotés pour le parcours », a lâché le maire de Québec devant un parterre réuni mardi pour annoncer l’arrivée de Challenge Family à Québec.

La marque Challenge représente le principal concurrent d’Ironman dans le créneau des triathlons longue distance. Comme l’annonçait La Presse mardi, la première édition du SAIL Challenge Cap Québec aura lieu du 19 au 21 juillet 2024.

L’organisateur Dominique Piché a raconté mardi que c’est Challenge qui l’a contacté après son départ en 2022 de l’organisation d’Ironman Mont-Tremblant. L’ancien directeur de course de l’Ironman et du marathon de Montréal n’avait pas prévu cette « deuxième chance ».

« Depuis 2016, je regardais Québec. Il y a une question de timing. Lorsque le port de Québec a redonné accès aux baigneurs, avec le maire actuel et puis l’intérêt de Challenge, cette entreprise qui a des valeurs familiales… Tout est arrivé en même temps. Je me suis demandé : “Est-ce que je resaute sur l’aventure ?” J’ai dit oui. »

PHOTO FOURNIE PAR SAIL CHALLENGE CAP QUÉBEC L’organisateur Dominique Piché a travaillé pendant dix ans à l’organisation d’Ironman Mont-Tremblant.

L’organisateur a déjà commencé à imaginer les différents parcours. Le plan est que la nage se fasse dans le bassin Louise du port de Québec, le vélo sur l’autoroute Dufferin-Montmorency jusqu’aux chutes du même nom et la course dans le Vieux-Québec.

Des discussions ont lieu avec le ministère des Transports pour voir si l’autoroute sous-utilisée pourrait être fermée à la circulation en matinée cette fin de semaine de juillet.

Objectif pleine distance

Dominique Piché ne cache pas qu’il rêve de présenter un jour un triathlon pleine distance à Québec, peut-être même dès 2025 si tout va bien. L’organisation d’Ironman Mont-Tremblant a annoncé au cours de l’été qu’elle abandonnait la pleine distance (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course) pour se concentrer sur le demi.

« Ça m’a touché que la pleine distance quitte le Québec. J’étais très triste, lâche M. Piché. On a besoin d’une pleine distance au Québec. On va l’évaluer après la première année. J’espère qu’il y aura une pleine distance ici à Québec un jour. »

Challenge Family représente le principal concurrent d’Ironman sur la scène du triathlon longue distance. L’organisation n’avait plus aucune course en Amérique du Nord après en avoir présenté jusqu’à 14 annuellement il y a une quinzaine d’années.

« C’était avant mon arrivée à ce poste. Mais de ce que je sais, on a eu du mal à trouver les bons partenaires. Notre siège social est en Europe. Malheureusement ça ne s’est pas toujours bien passé. Alors on a décidé de prendre un pas de recul et d’attendre la bonne occasion de revenir », explique Jort Vlam, PDG de Challenge Family.

La Ville de Québec représente donc pour Challenge un retour en Amérique du Nord. Déjà, les organisateurs s’attendent à attirer entre 1500 et 2000 athlètes, dont le tiers de l’extérieur du Québec. Des bourses de plus de 30 000 $ sont prévues pour les athlètes d’élite, qui pourront accumuler des points de la Professional Triathletes Organisation.

« Je rêve d’y participer. Mais il faut concilier les vacances et la famille », a indiqué le maire Bruno Marchand, un athlète du dimanche tout de même assez doué. M. Marchand a même participé à deux championnats du monde de duathlon, en 2018 et 2019.

« La nage pour moi, c’est un problème », a admis le maire, qui a raconté avoir déjà terminé la portion nage d’un triathlon accroché au kayak d’un officiel. « Alors je me verrais bien faire la longue distance en équipe, avec un coéquipier qui nage. »