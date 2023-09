(Québec) La communauté québécoise du triathlon avait reçu une mauvaise nouvelle, cet été, en apprenant l’abandon du Ironman pleine distance à Mont-Tremblant. Une nouvelle qui sera annoncée en grande pompe ce mardi à Québec devrait toutefois faire des heureux.

La capitale va accueillir dès juillet 2024 un triathlon de calibre international sous la bannière Challenge Family, principal concurrent d’Ironman, a appris La Presse.

L’évènement sera organisé par l’ancien directeur de course du Ironman Mont-Tremblant et du marathon de Montréal, Dominique Piché. Il aura lieu la fin de semaine du 20 juillet 2024.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, doivent en faire l’annonce ce mardi au port de Québec.

« Ce sera le premier évènement de cette envergure dans le triathlon longue distance dans la ville de Québec. Ça risque d’être spectaculaire comme environnement, très urbain », a commenté la directrice générale de Triathlon Québec, Marie-Ève Sullivan, lorsque La Presse a sollicité ses commentaires.

Selon nos informations, la première course Challenge à Québec proposera des distances allant jusqu’à l’équivalent d’un demi-Ironman. L’épreuve sera baptisée P113, en référence à la distance totale, soit 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course.

La course offrira aussi des distances plus modestes comme le sprint, l’olympique et même une distance découverte (375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course).

Cette annonce vient encore brasser les cartes dans le petit monde québécois du triathlon. Cet été, l’organisation du Ironman Mont-Tremblant a annoncé qu’elle allait abandonner la pleine distance dès 2024 pour se concentrer sur le demi. L’abandon du fameux Ironman (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course) a eu l’effet d’une douche froide.

« Pour la communauté du triathlon au Québec, je pense que ce sera une très belle nouvelle. Quand Ironman a annoncé la fin du full cet été, on savait qu’un autre gros joueur s’en venait. Je pense que ça va être intéressant d’avoir au Québec un évènement Ironman, mais aussi une course Challenge », indique Mme Sullivan.

Est-ce qu’un triathlon longue distance, équivalent d’un Ironman, pourrait un jour être présenté par le Challenge à Québec ? Ce serait une possibilité.

Un organisateur d’expérience

L’organisateur de la course de Québec, Dominique Piché, est une figure bien connue des sports d’endurance. Cet ancien policier avait convaincu Ironman de s’installer à Mont-Tremblant. Il était devenu producteur et directeur de la prestigieuse course.

M. Piché a aussi été directeur de course du marathon de Montréal. L’aventure s’est terminée avec fracas quand l’homme a démissionné en 2019. Un jeune coureur était mort d’un arrêt cardiaque après avoir attendu les secours dix minutes.

Dominique Piché avait démissionné dans les jours suivants, citant sa « volonté de faire preuve d’imputabilité, une qualité que je tiens en haute estime ».

M. Piché est resté impliqué dans l’organisation du Ironman Mont-Tremblant jusqu’en 2022.

La série de triathlon Challenge est, quant à elle, le principal concurrent d’Ironman, bien qu’elle soit méconnue au Québec. La franchise est présente un peu partout sur la planète. Elle ne l’est plus en Amérique du Nord, après des essais plus ou moins fructueux. Il y a quelques années encore, Challenge avait 14 courses au Canada et aux États-Unis.

Certaines courses Challenge proposent des pleines distances, l’équivalent d’un Ironman complet, dont l’épreuve de Roth, en Allemagne, sa plus mythique. Mais la grande majorité, soit une trentaine d’évènements, propose un demi.

Challenge et les organisateurs s’engagent à présenter l’évènement de Québec au moins trois années. Il aura toujours lieu la fin de semaine suivant le Festival d’été de Québec.