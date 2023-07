Dans une course très rapide où le gagnant Jakob Ingebrigtsen a établi une nouvelle marque européenne de 3 min 27,14 s au 1500 mètres, Charles Philibert-Thiboutot a réalisé le deuxième chrono de sa carrière sur cette distance, dimanche, dans le cadre de la Ligue de Diamant de Chorzow, en Pologne. Son temps de 3min 33,29 s, bon pour le 12e rang, lui permet d’ajouter un crochet vert à côté d’un critère de qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Mais au-delà des chiffres, Philibert-Thiboutot ne sautait pas de joie en entrevue après LA course. En fait, il était plutôt déçu de ne pas avoir été en mesure de batailler pour une meilleure place au classement.

« C’est le fun, je m’en sors quand même avec un standard olympique. Mais mon premier objectif était d’être plus compétitif à l’avant avec les gars qui ont fait 3 min 31 s, a expliqué l’athlète en entrevue avec Sportcom. C’est mon deuxième voyage de Vancouver [où il s’entraîne] vers l’Europe en moins d’un mois et je ressens vraiment une fatigue associée à ça. Malheureusement, aujourd’hui [dimanche], je ne pouvais pas être plus à l’avant, mais je suis tout de même content de m’en sortir avec le standard olympique. »

Cette fatigue, notamment reliée au décalage horaire, le coureur de 32 ans l’a ressentie aux aurores de la nuit dernière, lorsqu’il a finalement réussi à s’endormir. Elle s’est aussi pointée en fin d’épreuve quelques heures plus tard.

« Les trois premiers tours, j’ai couru dans la foulée de Sam Tanner qui a terminé cinquième en 3 min 31,24 s et j’étais encore avec lui à 300 mètres de la fin. La différence avec lui, c’est qu’il a sorti un kick et c’est quelque chose que j’aurais pu faire si je n’avais pas cette fatigue accumulée. Je n’avais juste pas de réponse. Ça m’a tout pris pour me rendre à la ligne d’arrivée, et je n’ai pas pu accélérer dans le dernier tour. »

Philibert-Thiboutot s’entraînait à Vancouver, la semaine dernière, lorsqu’il a reçu une invitation surprise pour prendre part à cette rencontre du prestigieux circuit mondial. Une première pour lui cette année.

« Tu ne dis pas non à une Diamond League. Je pensais ne pas avoir d’interruption dans mon entraînement pendant un mois, mais c’était une excellente nouvelle, car c’était la seule occasion réaliste où je pouvais faire un standard olympique, car il n’y a pas de courses dans le circuit où ça irait aussi vite que ça. »

Trois coureurs (lièvres) ont été désignés pour imposer le rythme implacable à plus de 26 km/h, et le peloton s’est étiré dès le début de l’épreuve au point où même Ingebrigtsen, champion olympique de la distance, ne collait pas le troisième lièvre au train pendant un long moment.

« Je pense que tout le monde dans le top 8 a fait un record personnel et c’est un peu là que je voulais me retrouver. Ça aurait été difficile d’avoir de meilleures conditions : trois lièvres, il faisait très chaud, pas de vent, une ambiance incroyable et une piste rapide. […] On savait que tout le monde allait s’en tirer avec un chrono rapide, car les conditions étaient parfaites », a conclu Philibert-Thiboutot, qui sera de retour au pays pour participer aux Championnats canadiens et préparer les Championnats du monde où les circonstances feront en sorte qu’il n’arrivera pas sur place à la dernière minute.