Ses munitions offensives à sec, le CF Montréal a dû s’avouer vaincu 3-1 contre le Crew de Columbus, mercredi soir, au stade Saputo,

C’est certain qu’il est difficile de rivaliser avec la puissante équipe de Wilfried Nancy lorsque même Mason Toye, ta dernière option en attaque entrée en deuxième mi-temps, doit sortir sur blessure après une seule course.

Il s’est ainsi ajouté à la longue liste d’artilleurs blessés chez le CFM. En plus de Matías Cóccaro, Josef Martínez, Kwadwo Opoku et Jules-Anthony Vilsaint – pour des raisons encore obscures dans le cas du Québécois –, Sunusi Ibrahim est devenu le seul attaquant pouvant recevoir les services de ses coéquipiers en pointe mercredi.

Il y a bien Ariel Lassiter, formé en tant qu’ailier. Son occasion en or, un tir raté à la volée devant le gardien en début de match, pourrait d’ailleurs lui faire faire des cauchemars.

Mais sous Laurent Courtois, Lassiter est surtout utilisé en tant que latéral gauche. Avec le mandat de se replier en défense. Et on voit bien, depuis quelques matchs et encore plus mercredi, que ce n’est pas son point fort. Loin de là. Il a été battu à plusieurs reprises de cette façon, dont sur le deuxième but de Columbus.

Malgré tout, lorsque Mason Toye est sorti sur blessure après une course prometteuse à la 74e, les partisans montréalais ont eu droit à l’un des rares moments de réjouissances émanant de cette rencontre. Alessandro Biello, le fils de Mauro, a obtenu ses toutes premières minutes en MLS et au stade Saputo. Devant les yeux de son père, d’ailleurs, assis dans les gradins.

L’autre moment ? Le but sur penalty de Mathieu Choinière, à la toute fin de la première mi-temps. Une récompense gagnée au préalable par le défendeur Joaquín Sosa, qui a forcé le gardien Patrick Schulte à la faute avec une percée fulgurante en attaque, jumelée à une passe bien calibrée d’Ibrahim.

Mathieu Choinière s’est donc amené pour concrétiser. Il a envoyé le ballon dans le coin droit. 1-1. Puis, le Québécois a fait un geste qui a été au centre des discussions sur la galerie de presse pendant la pause. Il se cache les oreilles. Il se cache les yeux. Il se cache la bouche. Le confrère Nicolas Landry, de RDS, remarque la référence aux singes de la sagesse. « Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal », dit la maxime.

On ne peut y voir autre chose qu’un lien avec les évènements des dernières semaines le concernant.

Nancy et le Crew, comme à son habitude

À Montréal, Wilfried Nancy nous avait habitués à un style de jeu basé sur la possession. Ses équipes du CFM engrangeaient à peu près toujours 60 % de la possession. En plus de jouer du soccer spectaculaire, ceci expliquant cela.

C’est exactement ce que le Crew est venu faire en visite dans la métropole québécoise, mercredi. Et ça a porté fruit rapidement. Max Arfsten s’est emparé d’un retour dans la surface pour faire 1-0 à la 19e minute.

Columbus a continué de faire le jeu tout au long de la rencontre. Ironiquement, c’est sur une contre-attaque létale, à la 59e, que le Crew a pris les devants pour de bon, gracieuseté de Diego Rossi.

Malgré quelques soubresauts montréalais ici et là, notamment en fin de match, la troupe de Nancy n’a pas été trop inquiété. Jusqu’à marquer le but d’assurance, du pied de Marino Hinestroza, à la 89e.

Voilà donc le CF Montréal sur une seule victoire en neuf matchs, et sur trois défaites de suite. Et avec les matchs qui s’enchaînent, la tâche ne sera pas plus facile dans les prochaines semaines.