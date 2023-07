(Morzine) Le Tour de France pourrait-il se jouer sur les bonifications ? Même sur le terrain le plus difficile, le champion en titre Jonas Vingegaard et le double monarque Tadej Pogačar n’ont pas pu créer de distance entre eux, samedi, après une journée dramatique dans les Alpes.

La Presse Canadienne

Dans une classe à part, une fois de plus, Pogačar et Vingegaard ont terminé respectivement deuxième et troisième à la station de ski de Morzine après une autre bataille acharnée qui a conclu une journée d’attrition lors de la 14e étape.

Les deux coureurs étaient bien devant leurs poursuivants au classement général à un moment donné de l’ascension finale, le redoutable col de Joux Plane. Toutefois, ils ont permis à Carlos Rodríguez, futur vainqueur de l’étape, de revenir, tandis que le duo se surveillait comme des cyclistes sur piste dans un vélodrome, attendant une ouverture pour obtenir le plus gros boni au sommet de la montée abrupte. Vingegaard a remporté ce duel.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Tadej Pogačar suivi de Jonas Vingegaard

Michael Woods a été le meilleur Canadien de l’étape en se classant en 43e position. Ses compatriotes Hugo Houle et Guillaume Boivin ont respectivement pris les 58e et 120e rangs.

Rodríguez, un Espagnol qui fait ses débuts sur le Tour pour Ineos Grenadiers, s’est ensuite éloigné du duo dans la descente menant à Morzine. Il a complété le parcours en 3 h 58 min 45 s, cinq secondes devant Pogačar et Vingegaard.

L’Ottavien Michael Woods a été le meilleur Canadien avec une 43e place, à 27 min 19 s du vainqueur. Le Québécois Hugo Houle s’est classé 58e, à 29 min 3 s de Rodríguez, et son compatriote Guillaume Boivin a terminé au 120e rang, à 37 min 29 s du sommet.

Vingegaard a conservé le maillot jaune, augmentant son avance au classement général d’une seconde, à 10 secondes, après que Pogačar eut sprinté pour s’assurer la deuxième place de l’étape.

Rodríguez s’est hissé à la troisième place du classement général, à 4 min 43 s de Vingegaard, après sa première victoire d’étape sur le Tour.

Il accusait un retard de plus d’une minute, mais il a su profiter du duel entre les deux leaders pour aller chercher la victoire.

« Je ne pensais pas que c’était possible quand j’ai été lâché dans le Joux Plane », a-t-il déclaré.

« J’ai essayé de monter à mon rythme pour ensuite descendre le plus vite possible. Je suis un bon descendeur, je voulais en profiter. J’ai failli chuter plusieurs fois. […] J’ai pris des risques. »

Au classement cumulatif, Woods est passé du 34e rang au 32e, et son retard sur Vingegaard est de 1 h 26 min 43 s. Houle (2 h 13 min 13 s) a gagné sept places, passant de la 67e à la 60e position, tandis que Boivin (3 h 27 min 58 s) se classe maintenant 126e alors qu’il était 131e au début de la journée.

Vingegaard a accumulé un total de 12 secondes de bonification pour sa première place au sommet de l’ascension et sa troisième place. Pogačar en a eu 11 – deuxième au sommet et deuxième place à l’arrivée – alors que la course entrait dans les Alpes avec une étape de 151,8 km entre Annemasse et la station de ski de Morzine.

« Ça va être vraiment serré », a déclaré Pogačar après la course.

Pour Pogačar, les gants sont tombés de façon définitive lors de la dernière ascension de la journée. Littéralement. Il les a jetés au départ de Joux Plane, le point culminant d’un segment brutal dans les Alpes comprenant pas moins de cinq ascensions.

Pogačar et Vingegaard ont commencé à grimper dans le groupe de tête après que le dernier coureur de l’échappée eut été rattrapé à 58 km de l’arrivée.

Pogačar a été le premier à attaquer à Joux Plane et a creusé un petit écart, mais Vingegaard s’est mis au pas et est revenu progressivement pour rattraper le coureur slovène de l’équipe UAE Team Emirates à 1,6 km du sommet.

Pogačar a ensuite tenté une nouvelle accélération à 500 m du sommet, mais il a ralenti, car les motos de course le gênaient et il a dû réduire son effort. Son rival danois de l’équipe Jumbo-Visma a alors ouvert le sprint dans le dernier virage avant le sommet et a obtenu les huit secondes de bonification, contre cinq pour Pogačar.

Le départ de l’étape a été marqué par un carambolage peu après que le peloton a quitté la ville d’Annemasse.

Le coureur espagnol Antonio Pedrero a été évacué en ambulance et Louis Meintjes, qui était 13e au classement général, a abandonné avec une possible fracture de la clavicule. Esteban Chaves, de l’équipe EF Education Easypost, a également abdiqué.

Des dizaines de coureurs ont chuté dans un virage sur une route glissante et beaucoup ont été soignés. Adrien Petit, coéquipier de Meintjes au sein de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty, est remonté sur son vélo avec un bandage à la jambe droite.

Les organisateurs ont décidé de neutraliser l’étape pendant environ 15 minutes, avant que l’espoir local Romain Bardet et James Shaw ne s’inscrivent dans la liste des abandons plus loin sur la route après avoir chuté dans une descente. On a diagnostiqué une commotion cérébrale à Bardet, a indiqué l’équipe du Français.

La 15e étape, de 179 km vers Saint-Gervais Mont-Blanc, ce dimanche, est une autre randonnée difficile avec une arrivée au sommet, avant la deuxième journée de repos de lundi.

Le top 10 de la 14e étape 1. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) les 151,8 km en 3 h 58 min 45 s (moyenne : 38,3 km/h)

2. Tadej Pogačar (SLO/UAD) à 5 s

3. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 5 s

4. Adam Yates (GBR/UAD) à 10 s

5. Sepp Kuss (USA/TJV) à 57 s

6. Jai Hindley (AUS/BOH) à 1 min 46 s

7. Felix Gall (AUT/ACT) à 1 min 46 s

8. Pello Bilbao (ESP/TBV) à 3 min 19 s

9. Simon Yates (GBR/JAY) à 3 min 21 s

10. Guillaume Martin (FRA/COF) à 5 min 57 s 43. Michael Woods (CAN/IPT) à 27 min 19 s

58. Hugo Houle (CAN/IPT) à 29 min 3 s

120. Guillaume Boivin (CAN/IPT) à 37 min 29 s