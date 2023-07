Brent Lakatos après avoir passé le fil d’arrivée de sa course de vendredi

(Montréal) Brent Lakatos a poursuivi sa récolte de médailles aux Championnats du monde de para-athlétisme, vendredi, à Paris. L’athlète en fauteuil roulant a ajouté une médaille d’argent au 1500 mètres (T53-T54) grâce à son chrono de 2 min 52,07 s, finissant derrière le Suisse Marcel Hug (2 min 51,32 s), qui inscrit un record des Championnats.

Le Thaïlandais Prawat Wahoram (+0,86 seconde) a complété le trio des médaillés dans la capitale française.

Après les Jeux paralympiques de Tokyo, Lakatos avait pris une pause de la compétition. Le vétéran de l’équipe canadienne a fait son retour sur les pistes le printemps dernier et c’est avec un certain étonnement qu’il constate être un double médaillé d’argent à ces mondiaux, lui qui avait aussi fini deuxième au 400 m T53 plus tôt cette semaine.

« (Il y a quelques semaines), je ne pensais pas être capable de pousser Marcel comme ça et avoir une médaille d’argent en finale, alors oui, ça va très bien et je suis très content ! »

Hug a pris les commandes de la course dès le départ, tandis que le Québécois est demeuré sagement en quatrième place. C’est tout juste avant le son de la cloche annonçant le dernier tour que Lakatos a démarré son accélération. L’athlète de 43 ans a tenté en vain de dépasser le meneur par l’extérieur dans l’avant-dernier virage, sauf que celui-ci a tenu bon et Lakatos s’est ensuite rangé derrière lui.

Une fois dans la dernière ligne droite, Hug était le plus fort et a filé vers son deuxième titre mondial à ces Championnats.

« J’ai attaqué avec 500 mètres à faire. Les 300 premiers, ça allait bien, mais il m’en manquait un peu dans les 200 derniers. N’empêche, c’est un très bon signe pour l’année prochaine (aux Jeux paralympiques). […] Quand je suis sorti du virage avec 300 mètres à faire, ma vitesse était plus élevée que la sienne (Marcel Hug). Pour ma prochaine course, je saurai que ma vitesse de pointe me permettra peut-être de le dépasser. »

Lakatos sera des rondes éliminatoires du 800 m T53 samedi. Hug ne sera pas de la course, car il est inscrit dans la catégorie des T54.

« Demain (samedi), je veux gagner. Je suis fatigué d’avoir des médailles d’argent ! » a blagué l’athlète. « Si je suis capable de pousser Marcel dans un 1500 mètres, j’ai au moins une chance de gagner l’or au 800 mètres contre (Pongsakorn) Paeyo qui m’avait battu aux Jeux paralympiques de Tokyo », a-t-il conclu.