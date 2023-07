(Montréal) Avant sa course de lundi, Guillaume Ouellet n’avait pris part à aucune compétition internationale depuis les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Le Québécois n’a rien laissé paraître sur la piste du stade Charléty, à Paris, où il a remporté la médaille de bronze du 5000 m T13 (athlètes malvoyants) aux Championnats de para-athlétisme.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Ouellet a complété la distance en 15 minutes et 22,85 secondes. La médaille d’or a été remportée par l’Espagnol Yassine Ouhdadi El Ataby devant l’Australien Jaryd Clifford (+1,26 seconde).

« Je suis évidemment heureux du résultat et de la médaille qui vient avec, mais au-delà de ça, je suis content de la manière dont j’ai couru. C’est vraiment un beau moment », a-t-il mentionné en entrevue avec Sportcom.

L’Espagnol, champion paralympique en titre, a pris les devants de la course dès le premier tour, mais il a tranquillement ralenti la cadence à la marque du premier kilomètre. Le Kényan John Lokedi a alors pris la tête jusqu’à la mi-course où Ouhdadi El Ataby est revenu à la charge.

Derrière, Ouellet bataillait pour la deuxième place avec l’Australien Clifford, vice-champion paralympique. C’est avec 600 mètres à parcourir que l’athlète de Victoriaville a pris la décision d’attaquer et il s’est momentanément retrouvé en première place. Il a cependant été rattrapé par Ouhdadi El Ataby et Clifford qui se sont ensuite disputé la victoire.

« Ç’a été une course quand même bizarre. Je ne suis pas vraiment habitué à courir de cette façon. Après avoir été premier pendant quelques secondes, je me suis fait rattraper, mais je suis demeuré près du groupe de tête avec John Lokedi et j’ai accéléré au maximum dans les 100 derniers mètres », a expliqué Ouellet.

Au cours des deux dernières années, le Québécois a peaufiné le dernier kilomètre de ses courses. Un travail qui a certainement été bénéfique lundi dans sa conquête de la médaille de bronze.

« Je savais que le dernier kilomètre allait être intense et je voulais me préparer en conséquence. C’est difficile de bien gérer une course de 5000 m, il faut avoir une bonne exécution pour sauver le maximum d’énergie à la fin. Il faut accélérer, mais il ne faut pas se brûler. Je pense avoir bien géré le tout et le résultat le prouve un peu. »

À un an des Jeux paralympiques de Paris, l’athlète de 36 ans ne pouvait demander une meilleure préparation pour ce grand rendez-vous.

« Ce sera presque un copier-coller l’an prochain, sauf que ce sera un peu plus tard dans la saison. Je suis content d’avoir pu vivre le voyagement et le décalage horaire cette semaine. Les conditions seront sensiblement les mêmes aux Jeux paralympiques et je vois que ma recette est bonne. C’est la meilleure pratique possible pour l’année prochaine », a-t-il conclu.

Le prochain Québécois en action aux Championnats du monde de para-athlétisme de Paris sera Brent Lakatos qui participera au 500 m chez les T53 le 11 juillet. Anthony Bouchard (400 m T52) sera également de la partie, lui qui prendra part à une première course le jeudi 13 juillet.