(Montréal) Première Canadienne à fouler les tatamis aux Championnats du monde de judo de Doha, au Qatar, l’Albertaine Kelly Deguchi (-52 kg) a vu son parcours prendre fin au deuxième tour dans des conditions particulières, lundi.

Deguchi et son adversaire, la Chinoise Ben Liu, ont toutes les deux reçu un troisième carton jaune après plus de 8 minutes de prolongation, ce qui a entraîné leur élimination automatique. Conséquemment, c’est l’Ouzbek Diyoria Keldiyorova qui est en quelque sorte la gagnante de ce duel, car elle a profité d’un laissez-passer au tour suivant, ce qui est plutôt inhabituel.

« On peut dire que c’est exceptionnel et dans le mauvais sens du terme. J’ai vu ça une fois dans toute ma carrière de judo », a expliqué l’entraîneur canadien et ex-athlète Antoine Valois-Fortier, déçu de la tournure des évènements.

« C’était un combat très serré et très long où les deux athlètes attaquaient de part et d’autre. Je ne suis pas certain de ce que les arbitres ont vu et je m’explique mal cette décision pour le moment. Ils ont pénalisé les deux athlètes en même temps, donc c’est une double disqualification. Je n’ai pas plus d’explications que ça », a poursuivi celui qui était encore sous le choc et à court de mots, même deux heures après la fin de l’affrontement.

Valois-Fortier a ajouté que Deguchi et le clan chinois partageaient eux aussi cette même incompréhension face à la décision des officiels.

Deguchi et Liu s’étaient affrontées au deuxième tour des mondiaux 2022 et c’est la Chinoise qui l’avait emporté par ippon. Cette année, les choses étaient différentes pour la Canadienne.

« Kelly a beaucoup mieux fait aujourd’hui (lundi). Les athlètes étaient intenses et le combat était bien partagé entre les deux. Avant la dernière pénalité, les deux ont fait de bonnes attaques. […] C’est Kelly qui a eu les meilleures occasions de l’emporter et elle est passée très près à deux occasions. C’est pourquoi le résultat est encore plus désolant dans les circonstances. »

En première ronde, Deguchi avait eu raison de la Sud-Africaine Charné Griesel par immobilisation.

Malgré cette fin en queue de poisson, l’entraîneur note que l’athlète de 24 ans a bien progressé au cours des derniers mois. Sa victoire à l’Open européen de Sofia, acquise en Bulgarie en février dernier, y est pour beaucoup, selon lui.

« Les Championnats du monde sont un point de repère pour voir si les athlètes sont en progression et Kelly va dans la bonne direction. Elle est en mesure d’aller chercher des victoires clés et elle comprend de mieux en mieux le judo international. »

Mardi, Christa Deguchi et Jessica Klimkait seront du tableau des moins de 57 kg, alors qu’Arthur Margelidon sera en action chez les moins de 73 kg

Rappelons que Klimkait avait été médaillée de bronze aux Championnats du monde l’an dernier à Tachkent, en Ouzbékistan.