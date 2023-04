(Londres) Le coureur de fond et de demi-fond britannique Mo Farah s’attend à « des larmes et de l’émotion » dimanche lorsqu’il fera ses adieux au marathon à l’arrivée de celui de Londres.

Agence France-Presse

« Dimanche sera probablement mon dernier marathon, si je suis réaliste. Ce ne sera pas ma dernière course, mais ce sera mon dernier marathon », a déclaré le quadruple champion olympique, âgé de 40 ans, lors d’une conférence de presse jeudi à Londres.

Le champion d’origine somalienne avait annoncé en janvier dernier que 2023 serait sa dernière année d’athlète de haut niveau. Il n’avait pu participer au marathon de Londres l’an dernier en raison d’une blessure à une hanche.

« J’ai commencé le semi-marathon ici (à Londres), donc pour moi ce sera très émouvant (dimanche) », a-t-il continué. « Le soutien du public, de tous ces gens venus à Londres, je pense que cela me touchera, mais j’essaierai de ne pas y penser et de courir. Mais après la course, il y aura peut-être un peu de larmes et d’émotion. »

Mo Farah a été champion olympique du 5000 et du 10 000 m aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Mais il a subi ensuite plusieurs blessures et il n’avait pu se qualifier pour les Jeux de Tokyo, à l’été 2021. Son palmarès comprend également six titres de champion du monde.

Il a terminé troisième du marathon de Londres en 2018, année de sa victoire au marathon de Chicago.

« Ces deux dernières années, mon corps ne m’a pas permis de faire le nécessaire à l’entraînement, et c’est ce qui a été le plus difficile », a-t-il enfin reconnu.