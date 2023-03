Moi, c’est Maurice Richard. M. Richard venait de prendre sa retraite et il était impliqué d’une façon quelconque dans une ligue de quilles pour enfants à Chomedey. Il venait au salon de quilles tous les samedis matins pour voir jouer les jeunes. J’avais 9 ans et mes parents m’avaient suggéré de lui parler. Ce que je fis. M. Richard était évidemment très gentil, intéressé et curieux. Le plus incroyable, c’est que par la suite, chaque samedi, il venait me saluer et m’appelait par mon prénom. J’étais très impressionné.