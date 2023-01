Daniel Jones, quart-arrière des Giants de New York, arbore un « C » sur son chandail.

Le « C » dans la NFL, les passe-droits à la douane et… comprendre les + et les - au hockey

C’est un privilège de recevoir encore et toujours autant de questions plusieurs mois après le lancement de cette rubrique. C’est aussi un plaisir de pouvoir y répondre semaine après semaine.

Le C dans la NFL

Bonjour. En regardant les matchs de football américain, j’ai remarqué que certains joueurs affichaient sur leur gilet un sigle “C” accompagné d’étoiles en dessous. Quelle est la signification ? Daniel Latour

Réponse de Nicholas Richard :

Comme au hockey, le « C » signifie que le joueur est l’un des capitaines de l’équipe. Dans la NFL, les équipes peuvent nommer jusqu’à six capitaines par saison. Ensuite, chacune des étoiles dorées sous le « C » est égale au nombre de saisons passées en tant que capitaine. À partir de la cinquième saison, toutes les étoiles ainsi que le « C » deviennent dorés.

Pas de passe-droit

Les équipes de la LNH traversent les frontières plusieurs fois par mois. Les membres des équipes bénéficient-ils de privilèges pour accélérer le passage, ou doivent-ils se soumettre aux mêmes exigences que monsieur et madame Tout-le-Monde ? Jean-Paul Desrochers

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Il n’y a pas de passe-droits, assure Chantal Machabée, vice-présidente, communications hockey, du Canadien. Les joueurs et membres du personnel doivent se soumettre à un contrôle à la douane et aux mesures de sécurité. « Nous devons remplir notre carte de déclaration avant l’arrivée et les douaniers regardent les passeports et gardent nos cartes de déclaration », précise-t-elle. Le seul accommodement est qu’il arrive parfois que les douaniers entrent dans l’avion afin d’effectuer les contrôles, notamment quand l’équipe rentre à Montréal en pleine nuit.

Comprendre les + et -

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Bonjour. Un défenseur effectue une passe et rentre au banc pour un changement. L’action continue, et l’équipe marque alors que le défenseur à l’origine du jeu est bien assis au banc. Ce joueur obtient-il + 1 à sa fiche même s’il n’est plus sur la glace ? F. Gagnon

Lors d’une pénalité à retardement, l’adversaire peut retirer son gardien pour avoir un patineur de plus sur la glace. S’il y a but, la pénalité est annulée, mais le but est-il considéré comme un but en avantage numérique ? D’autre part, si l’équipe marque avant que son gardien n’atteigne le banc, la pénalité sera-t-elle annulée et le but, comptabilisé en avantage numérique ? Jean Dufresne

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Dans le cas évoqué par M. Gagnon, le défenseur au banc obtient une passe, mais le + 1 va au joueur qui l’a remplacé. Les plus et moins vont systématiquement aux joueurs qui sont sur la patinoire. Il peut donc aussi arriver qu’un joueur commette un revirement en zone offensive, rentre au banc et que c’est son pauvre coéquipier qui vient de le relever qui hérite du - 1. Le hockey est un sport cruel.

Quant aux pénalités à retardement, que le gardien ait le temps ou non de regagner le banc ne change rien. La pénalité est annulée et le but est toujours considéré comme ayant été marqué à égalité numérique, parce que les deux équipes ont tout de même six joueurs sur la patinoire. Idem pour les buts marqués quand le gardien est retiré en fin de match : c’est un but inscrit à forces égales.

C’est d’ailleurs à l’origine d’une certaine distorsion dans le calcul du différentiel. Un joueur envoyé en fin de match, quand son équipe se défend à cinq contre six, va souvent récolter des + 1 que certains jugent « faciles » en raison des buts marqués dans un filet désert.

Ovechkin… sans gardien !

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington

Bonjour à votre équipe. Combien de buts Alexander Ovechkin a-t-il inscrits dans un filet désert ? Les records qu’il bat présentement ont-ils la même valeur que ceux réussis par les anciens joueurs ? J’ai eu un malaise de voir ses coéquipiers tenter de lui refiler la rondelle devant un filet désert. Claude Langevin

Réponse de Guillaume Lefrançois :

En date du 13 janvier au matin, Ovechkin a inscrit 54 de ses 809 buts dans un filet désert. Là aussi, dans l’histoire de la LNH, il est seulement devancé par Wayne Gretzky, qui en a marqué 56. Ovechkin a toutefois la chance de jouer à une époque où il se marque davantage de buts dans un filet désert, une situation qui s’explique possiblement par les entraîneurs qui rappellent les gardiens au banc plus tôt qu’auparavant, depuis une dizaine d’années. Ainsi, pendant les 10 premières saisons de la carrière de Gretzky, il se marquait en moyenne 0,12 but par match dans un filet désert. Dans les cinq dernières années, soit depuis le début de la saison 2018-2019, cette moyenne est passée à 0,33, soit près du triple. Quant aux années 1950 et 1960, soit quand Gordie Howe a connu ses meilleures années, il se marquait, bon an, mal an, une quinzaine de buts par année, dans toute la LNH, dans des filets déserts, dans une saison de 210 matchs, soit une moyenne de 0,07 par match.