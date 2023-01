L’alpiniste québécoise Marie-Pier Desharnais est inarrêtable. En gravissant mardi le mont Sidley, en Antarctique, elle est devenue la première femme des Amériques à atteindre les sept plus hauts sommets volcaniques au monde.

Pas moins de 16 jours après avoir grimpé le mont Vinson, aussi en Antarctique, la Victoriavilloise a atteint le somment du mont Sidley, qui s’élève à 4285 mètres d’altitude, mardi à 15 h 55. Elle faisait partie d’un groupe de quatre personnes qui a été scindé en deux en raison des risques d’engelures liés à la vitesse de l’ascension.

« C’était magique là-haut avec les structures de neige en forme de champignons géants ! Mais c’était tellement froid, a réagi Desharnais par voie de communiqué. Je n’ai jamais connu des conditions de températures comme celle-ci. »

Ce n’est pas tout. L’aventurière de 37 ans complète du même coup son projet Apex woman, dont la mission était de participer activement au mouvement égalitaire des femmes en élevant l’empreinte féminine sur cinq des plus hauts sommets ou des sommets les plus difficiles de la planète, soit l’Ojos des Salado, l’Everest, le K2 ainsi que les monts Vinson et Sidley.

Desharnais cherche toujours à atteindre les plus hauts sommets montagneux de chacun des sept continents. Il ne lui reste que le Denali, en Alaska, à escalader pour devenir la première femme à réaliser l’exploit. Son objectif est de se lancer à l’assaut du Denali en juin 2023.