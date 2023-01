(San Juan) Les avocats d’Usain Bolt, l’un des plus grands sprinters de l’histoire, ont dit mercredi que plus de 12,8 millions US manquaient au compte de l’athlète auprès d’une société d’investissement privé en Jamaïque, sur laquelle les autorités enquêtent.

Danica Coto Associated Press

L’avocat Linton P. Gordon a fourni à l’Associated Press une copie de la lettre envoyée à Stocks & Securities Limited, demandant à ce que l’argent soit retourné.

Gordon a dit que le compte de Bolt avait auparavant 12,8 millions, mais ne montre maintenant que 12 000 dollars.

Les avocats menacent d’intenter des poursuites civiles et criminelles si l’argent n’est pas retourné d’ici 10 jours.

Stocks & Securities Limited n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue. Sur son site internet, la compagnie a demandé à ce que ses clients adressent toute demande urgente à la Jamaica’s Financial Services Commission, elle qui enquête sur la compagnie.

La compagnie a indiqué qu’elle a découvert la fraude plus tôt ce mois-ci, et que plusieurs clients pourraient s’être fait voler des millions de dollars.

Bolt a annoncé sa retraite en 2017. Le Jamaïcain possède les records du monde aux 100 m, 200 m et au relais 4 x 100 m.