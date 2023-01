PHOTO ROLF VENNENBERND, ARCHIVES DPA FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le champion olympique Éric Lamaze quittera ses fonctions de conseiller technique chez Canada Équestre lorsque son contrat arrivera à échéance à la fin du mois.

La Presse Canadienne

C’est ce qu’a annoncé la fédération nationale par voie de communiqué. L’entente de Lamaze arrivera à échéance le 31 janvier 2023.

Canada Équestre (CE) a mentionné par voie de communiqué que son personnel et le groupe consultatif sur la haute performance (GCHP) en saut d’obstacles « se partageront les divers rôles et responsabilités actuels du poste de conseiller technique à titre intérimaire afin de s’assurer que les athlètes de l’équipe reçoivent le soutien nécessaire en cette année importante des Jeux panaméricains ».

Lamaze avait décroché une médaille d’or dans une épreuve individuelle et une médaille d’argent dans l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, en compagnie d’Hickstead.

Le Montréalais âgé de 54 ans lutte contre un cancer du cerveau depuis 2017. Il a représenté le pays sur la scène internationale pour la dernière fois en 2021, jouant un rôle déterminant dans la victoire de l’équipe canadienne de saut d’obstacles à la Coupe des nations BMO de Spruce Meadows, à Calgary.

« Éric a fait preuve d’une grande passion et d’un grand enthousiasme envers le sport dans le cadre de son rôle de conseiller technique. Nous tenons à le remercier pour son année de travail auprès des athlètes de notre équipe et du programme, a dit James Hood, le directeur haute performance de CE. Avec l’amélioration de sa santé, nous avons hâte de le voir de nouveau en selle et d’assister à la suite de son travail d’entraîneur. »

Les Jeux panaméricains de 2023 se dérouleront à compter du 20 octobre à Santiago, au Chili.