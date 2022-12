Charlie Lea, Jim Dowd, Noël Picard et Rickey Henderson

Parce qu’il n’y a pas juste le p’tit Jésus qui est né le 25 décembre, voici un top 10 des plus grandes personnalités liées au monde du sport qui ont vu le jour à Noël.

10. Wallace Johnson

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Wallace Johnson

Commençons près de chez nous. Dans certains sports, il y a des métiers ultraspécialisés, par exemple celui de spécialiste des longues remises. Wallace Johnson, lui, était frappeur suppléant à temps plein. Ce rôle ingrat, qui consiste essentiellement à devoir performer après être resté assis pendant deux heures, vaut bien une place dans le top 10.

9. Noël Picard

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Noël Picard lors de la saison 1969-1970

Ce n’est quand même pas banal. L’ancien défenseur des Blues de St. Louis s’immisce dans un top 10 de Noël pour la deuxième fois. Fort possiblement un record. On comprend assez vite d’où vient le prénom de l’ancien des Blues.

8. Isaac Newton

PHOTO TIRÉE DE LA WELLCOME LIBRARY Sir Isaac Newton

LE Isaac Newton dans un top 10 de sport ? Sans ses travaux sur la gravité, on ne comprendrait toujours pas pourquoi un ballon lancé par Tom Brady ne reste pas éternellement dans les airs. Pensez à tous ces dimanches après-midi que les amateurs passeraient à débattre – parfois à coups de poing – pour trouver une explication. Le débat sur le troisième lien ? De la p’tite bière à côté de ça.

7. Rickey Henderson

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Rickey Henderson

Qu’est-ce qui est le plus incroyable ? Une saison de 130 buts volés à 23 ans ou une saison de 25 buts volés à… 42 ans ?

6. Jim Dowd

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jim Dowd

Vous êtes nouveau dans la belle-famille et vous voulez épater les proches de l’être aimé avec vos connaissances générales ? Demandez-leur s’ils peuvent vous nommer les trois joueurs issus de l’Université d’État du lac Supérieur qui ont joué le plus de matchs dans la LNH. S’ils sont le moindrement allumés, ils sauront qu’il s’agit de Doug Weight, Brian Rolston et Jim Dowd, ancienne gloire du Canadien.

5. Hideki Okajima

PHOTO THEARON W. HENDERSON, GETTY IMAGES Hideki Okajima

Un de ses lancers était nommé l’« Oki Doki ». Simplement pour ça, cet ancien releveur des Red Sox se qualifie pour cette dizaine de rêves. Spécialiste de la huitième manche, il était essentiellement le Tim Scott des Red Sox de 2007, la moustache en moins.

4. Miro

PHOTI TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Miro, ou Alexander Rusev, en 2014

Pas Miro le chanteur, mais plutôt le lutteur. Connu sous le nom de Rusev à la WWE, il lutte maintenant sous un diminutif de son vrai prénom. Il serait le seul Bulgare à avoir lutté à la WWE. Il pourrait aussi, probablement, tous nous casser en deux s’il le souhaitait. Une pièce d’homme.

3. Mansoor Akhtar

PHOTO ALAMY STOCK Mansoor Akhtar (au bâton)

Selon Wikipédia, il aurait fait, à l’âge de 19 ans, 561 points à son premier tour au bâton au cricket, en partenariat avec Waheed Mirza, pour les Whites de Karachi. On en comprend que c’est l’équivalent de Lars Eller qui inscrit quatre buts dans un match.

2. Desireless

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Desireless

On lui doit la paternité de la populaire expression « le voyage annuel du Tricolore dans l’Ouest canadien ». Pas mince comme contribution.

1. Charlie Lea

PHOTO IAN MACALPINE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Charlie Lea

Savez-vous combien de lanceurs dans l’histoire des Expos ont connu deux saisons de suite de 15 victoires ou plus ? LE SAVEZ-VOUS ? Ils sont trois : Steve Rogers, Dennis Martinez et Charlie Lea.