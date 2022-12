En plus de prendre part aux Jeux olympiques de 2008, 2012, 2016 et 2020, Rosie MacLennan a grimpé sur le podium de plusieurs autres compétitions internationales.

(Toronto) La double médaillée d’or olympique du trampoline Rosie MacLennan a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive, mais continuera ses efforts pour rendre le sport plus sécuritaire au Canada.

La Presse Canadienne

La gymnaste de 34 ans a représenté le Canada lors de quatre Jeux olympiques d’été, remportant les compétitions de Londres (2012) et Rio de Janeiro (2016), où elle est devenue la première trampoliniste à défendre son titre olympique.

MacLennan agissait jusqu’à tout récemment comme présidente de la Commission des athlètes du Comité olympique canadien.

« Il est temps de passer au prochain chapitre, au cours duquel je continuerai de pousser pour une meilleure gouvernance du sport, davantage d’imputabilité, et que les athlètes soient vus comme des partenaires, a déclaré MacLennan sur les réseaux sociaux. Je vais travailler pour que plus de filles continuent de pratiquer un sport et aient davantage d’opportunités professionnelles.

« Je vais continuer de me servir de mon statut pour faire en sorte que la prochaine génération connaisse un sport meilleur. »

MacLennan a été l’une des athlètes les plus connues à exiger des changements dans les fédérations nationales canadiennes. Des centaines de gymnastes, boxeurs, bobeurs et adeptes du skeleton ont exigé des enquêtes indépendantes contre leur fédération.

Hockey Canada et Gymnastique Canada ont toutes deux vu leur financement du gouvernement fédéral gelé tandis que les deux fédérations étaient plongées dans des scandales d’allégations d’abus et d’agressions sexuelles.

MacLennan a été dominante à tous les échelons au cours de sa carrière de 26 ans. En plus de prendre part aux Jeux de 2008, 2012, 2016 et 2020, elle a grimpé sur le podium de plusieurs autres compétitions internationales.

Elle été médaillée d’or des Jeux panaméricains 2011 et 2015, après une médaille d’argent en 2007. Elle a aussi remporté sept médailles aux Mondiaux de gymnastique : deux d’or et d’argent, en plus de trois de bronze.

« Mon expérience, comme athlète, a dépassé tous mes rêves de petite fille », a conclu MacLennan.