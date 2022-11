Championnat U Sports

Le club de rugby du Rouge et Or en quête de victoires et de respect

Classé deuxième au pays, le club féminin de rugby du Rouge et Or jouera dans le rôle de négligé à Victoria, en Colombie-Britannique, cette semaine. Les représentantes de l’Université Laval seront en quête de victoires et de respect lors du Championnat canadien U Sports qui commence mercredi.